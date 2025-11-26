COPE
El Cascabel, 25 de noviembre de 2025

El programa repasa desde el nombramiento de la nueva fiscal general hasta las novedades en los casos Ábalos y Koldo

El programa aborda como tema central el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado y las reacciones políticas, además de la situación judicial de Ábalos y Koldo; incluye la detención y posible extradición de Martiño Ramos con la intervención de la abogada Verónica Guerrero; una entrevista económica con Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados de Banca March; el testimonio de Antonia, víctima de agresión sexual; el análisis del móvil de Koldo y su posible relevancia en la reunión Sánchez-Otegi con la participación de Arturo Criado, subdirector de El Español; el papel de Antonio Hernando en el caso Leire Díez con la presencia de Ana Samboal; la valoración del magistrado Jesús Villegas sobre el futuro judicial de Ábalos y Koldo y sobre la renuncia del abogado de Manos Limpias en el caso Begoña Gómez; y, finalmente, la información de Irene Tabera, periodista de OK Diario, sobre el fin de semana en una casa rural y la escolta de Koldo a Sánchez en un mitin.

