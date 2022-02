Carlos San Juan, promotor de 'Soy mayor, no idiota’, en TRECE: "Vivimos situaciones verdaderamente dramáticas"

Carlos San Juan, promotor de 'Soy mayor, no idiota’, ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para contar los últimos logros que la iniciativa está consiguiendo. Entre ellos, la plataforma reivindica atención adaptada a las personas mayores en los bancos avanza en su camino para ampliar los horarios de las oficinas e incorporar atención externa.

El impulsor de la iniciativa explica en TRECE que "hemos conseguido que se rompa la homogeneización de esa muralla digital de exclusión. Abanca ya ha anunciado que van a atender en horario completo, atención externa y de una manera que las personas mayores agradecen, el Banco Santander se ha comprometido el lunes a comenzar con horario completo y atención externa. He tenido acceso a un borrador que van a presentar a la ministra Calviño. El Ministerio de Economía me ha confirmado que aún debemos esperar a finales de febrero para que hagan públicas las medidas y veremos si concuerdan con lo que hemos trasladado".

Carlos San Juan explica que "había observado un cambio muy brusco de tener una buena atención en los bancos, a pasar en un momento que coincidió con la fusión de dos bancos importantes, a una muralla, un cierre homogéneo de todas las entidades bancarias y una limitación muy rígida, dictatorial, de que se tenía que atender hasta las 11.00 y ya no se permitía el acceso, la cita previa debía hacerse por una compleja aplicación, unos cajeros con muchísimas deficiencia y situaciones verdaderamente dramática de personas mayores que no tenían ayuda, daba lugar a una situación paternalista de que tuviéramos que venir acompañados de un familiar que nos ayudase".

"Estamos ejerciendo derechos a un servicio que considero que es público"

Y es que, como recoge el nombre de la plataforma, San Juan insiste en que son "mayores, pero no idiotas. La RAE lo define como ser molesto, yo lo resulto injustamente a los bancos, porque considero que son un servicio público cuando me obligan a usarlos para todo. Tenía la fuerza moral de que no estábamos hurgando en el bolsillo de los banqueros, sino ejerciendo unos derechos de un servicio público. Ha tenido una difusión impresionante porque ha trascendido a Alemania, Italia, Latinoamérica, me han invitado a foros internacionales porque también sufren una exclusión en la banca".

