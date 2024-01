Vox critica la reforma de la Constitución: "A estas personas se las discrimina con el aborto"

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Constitución Española que elimina la palabra 'disminuido' de la Carta Magna. En un pleno extraordinario en el Senado, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han votado 'sí' a la reforma del artículo 49 que sustituye el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad'.

Los de Santiago Abascal han votado en contra, pese a apoyar la medida, argumentando que la reforma pone en riesgo la propia estructura de la Constitución y que el Gobierno está utilizando a las personas con discapacidad para "tapar" sus pactos con el separatismo. Así lo ha manifestado Lourdes Méndez, la diputada de Vox encargada de defender la posición de su partido, en 'El Cascabel' de TRECE. Méndez argumenta que a las personas con discapacidad "se las discrimina con el aborto y la eutanasia".

"Nosotros pensamos que no era el momento ni la forma, no sabemos que precio se ha pagado para que voten todos a favor"; preguntada por Antonio Jiménez en el programa sobre el 'no' de su partido, Méndez ha dejado claro que es incoherente el cambio de término en la Carta Magna, puesto que las personas que eran objeto de la modificación constitucional "están discriminadas desde el momento de la concepción hasta el nacimiento".

"En ese artículo se miente", sostiene Méndez, refiriéndose al nuevo artículo de la Constitución. Dicha modificación defiende los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, un factor del articulado que para Vox resulta una hipocresía en sí misma, pues esas personas no pueden ejercer el derecho fundamental porque "se las discrimina en la Ley del aborto y de la eutanasia".

"Claro que estamos de acuerdo con la modificación, pero no es suficiente [...] En nuestro país existen leyes eugenésicas", concluye la diputada de VOX.