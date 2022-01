Vota | ¿Te parece bien que el Gobierno llegue a acuerdos con partidos que no defienden a España?

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confía en que la reforma laboral salga adelante con el apoyo de los socios de investidura, con los que mantiene conversaciones, al tiempo que ha desdeñado los votos ofrecidos por Ciudadanos.

En una entrevista este jueves, Pérez Rey ha asegurado que la Ministerio de Trabajo mantiene "intensos contactos" con estos grupos políticos y que "sería inexplicable que la izquierda y las fuerzas que sostienen al Gobierno de coalición no participaran en la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores". Así, ha dejado claro que "la pretensión de la vicepresidenta -Yolanda Díaz- es que -el acuerdo- sea ratificado por la mayoría del Parlamento".



Respecto a las peticiones de PNV de dar prioridad al convenio autonómico sobre el estatal, Pérez Rey ha explicado que la reforma laboral no toca el estatuto de los trabajadores en este ámbito y que en Euskadi existe un acuerdo vasco de relaciones laborales, suscrito por sindicatos y patronales. Preguntado por el ofrecimiento de apoyo por parte de Ciudadanos, el secretario de Estado ha respondido que, al margen de cuál sea la opinión de este grupo acerca de la reforma laboral, Trabajo "no está negociando con ellos".

"Esta es una reforma que se sitúa prácticamente en las antípodas del modelo laboral de Ciudadanos" que parte de "un diagnóstico erróneo y muy banal del mercado de trabajo, con la mochila austríaca, el contrato único y los salarios bajos", ha asegurado.