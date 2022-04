Vota | ¿Ganaría ahora mismo Alberto Núñez Feijóo las elecciones a Pedro Sánchez?

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el próximo jueves a La Moncloa con vocación de escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ver cuál es su "actitud", pero el PP ha avisado de "no hay que confundir moderación con sumisión, ni vocación de entendimiento con entreguismo al Gobierno".

La nueva secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido en rueda de prensa después de que Feijóo haya reunido por primera vez a su Comité de Dirección, tras cerrar este fin de semana la etapa de Pablo Casado.



Sobre la reunión con Sánchez, Gamarra ha recalcado que es el jefe del Ejecutivo quien ha convocado el encuentro, sin orden del día y a través de un "SMS", por lo que el nuevo líder del PP acudirá a ver de qué quiere hablar y en función de sus intenciones irán abordando los distintos temas.



Además de la reunión con Sánchez, Feijóo será recibido el próximo miércoles por el rey Felipe VI. Con quien no está previsto que se reúna es con el líder de Vox, Santiago Abascal. Además, el PP no aclara si prioriza un pacto con Vox o con el PSOE porque su pacto, ha afirmado Gamarra, es con los españoles y con el interés general.



El nuevo PP reitera que no defraudará a los españoles y seguirá apoyando al Gobierno en el envío de armas a Ucrania, donde condenan los "crímenes de guerra", el incremento del gasto en Defensa hasta el 2 % del PIB o los necesarios consensos en la Unión Europea y la OTAN.



Sin embargo, los populares siguen sin aclarar cuál será su posición de voto en el real decreto de medidas para paliar las consecuencias negativas de la guerra, aunque Gamarra ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno por no incluir la rebaja fiscal pactada con las autonomías en la Conferencia de Presidentes.



Tampoco revelan si están dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, mientras que habrá continuidad sobre su orientación política y programática porque es el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones lo que marca su "línea de acción".



Los populares han mostrado además su preocupación con los datos del paro registrado que, recalcan, no permiten ser triunfalistas porque contienen "malas noticias" que a su juicio muestran que las políticas "están fallando" como el incremento del número de jóvenes desempleados.



El nuevo PP recalca que ya ha puesto su maquinaria a funcionar porque es urgente, dicen, sacar al país de su situación actual y tener un mejor Gobierno. Sin embargo, quedan sin despejar múltiples incógnitas de esta nueva etapa: si habrá o no cambios en las portavocías parlamentarias, si Feijóo acudirá o no al Senado como jefe de la oposición o cuándo dejará la Presidencia de la Xunta.