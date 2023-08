Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Debe el Gobierno perdonar la deuda a Cataluña?

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este martes a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que no "especule" sobre las propuestas de un nuevo sistema de financiación y ha exigido que la negociación de un nuevo modelo para Cataluña sea bilateral.







"No iremos de la mano de Ayuso y García-Page a defender un nuevo modelo de financiación", ha afirmado Aragonès, en referencia a los presidentes autonómicos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una comparecencia ante los medios tras la reunión semanal del Govern, en la que ha hecho balance del curso político antes de la pausa veraniega.



Aragonès ha respondido a Montero, que dijo que la reforma del sistema de financiación autonómico era una "urgencia" y que podía ser uno de los puntos de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas.



"Montero que no especule con el modelo de financiación. Si tiene una propuesta que la diga", ha retado Aragonès, reiterando que deben ser los socialistas los primeros en "moverse" en la negociación de la investidura de Sánchez.



"Hace cinco años que la ministra de Hacienda es ministra de Hacienda, supongo que la urgencia no la ha visto hoy porque hace diez años que se tendría que haber negociado una actualización del modelo de financiación", ha agregado.



En cualquier caso, el presidente catalán ha reclamado que la reforma del modelo de financiación de Cataluña se aborde de forma bilateral: "No vamos a defender los intereses de otros territorios, defenderemos los de Cataluña".



"Nuestra posición no será pensar en un nuevo sistema global para todas las comunidades, sino conseguir que los recursos que se generan en Cataluña, por parte de los trabajadores y de los ciudadanos y empresas, sirvan para financiar los servicios públicos en Cataluña y se acabe con el déficit fiscal", ha indicado Aragonès.



Preguntado sobre los próximos presupuestos catalanes, que deberían empezar a elaborarse en otoño, y cuáles serán los socios prioritarios del Govern para tirarlos adelante, Aragonès ha subrayado que aún están en una fase "preliminar".



"Estamos todavía en estado preliminar de elaborar el cuadro presupuestario, con los recursos que vienen del sistema de financiación, que tenía que facilitar el Ministerio de Hacienda y no ha facilitado los datos. Una vez tengamos los datos podremos tener el cuadro total y saber qué márgenes de gasto tenemos, que condiciona cuál es el abanico de acuerdos que se puede lograr", ha explicado.