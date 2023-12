Vota | ¿Convocará Navarra el referéndum de anexión al País Vasco que le permite la Constitución?

El candidato de EH Bildu, Joseba Asiron, ha recuperado este jueves la Alcaldía de Pamplona gracias a una moción de censura apoyada por el PSN contra Cristina Ibarrola (UPN), que para el PSOE ha sido un "ejercicio de responsabilidad" de "ámbito local" y para el PP una "indignidad" que cruza todas las líneas.

Asiron, que ya fue alcalde de la capital navarra entre 2015 y 2019, ha accedido de nuevo a la alcaldía con el apoyo del PSN y de Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que, a diferencia de los socialistas, sí entrarán en el Gobierno municipal.



Ha sido un pleno extraordinario de gran expectación, dentro y fuera del Ayuntamiento, ya que la plaza consistorial ha estado abarrotada desde horas antes del pleno para seguir los acontecimientos.



En la sesión municipal, Cristina Ibarrola ha incidido en la “traición” que suponen los votos del PSN, que para “mantener en el sillón” a Pedro Sánchez, “ha entregado un gran premio a EH Bildu, el partido heredero de quienes tanto daño han hecho a este país” a cambio de “unos votos”.



En la rueda de prensa posterior, Ibarrola ha asegurado que ella “jamás, pasase lo que pasase”, sería alcaldesa con los votos de EH Bildu: “prefiero fregar escaleras”, ha dicho.



En el turno de los grupos, la socialista Marina Curiel ha afirmado que la “acción política prepotente, unilateral y opaca” de la alcaldesa saliente justifica un acuerdo para la moción de censura que es “transparente, basado en principios éticos y en valores democráticos”.



Por el PP, Carlos García Adanero ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “llevar cuatro años blanqueando” a EH Bildu y poner hoy "el colofón a ese blanqueamiento”; mientras que Mikel Armendariz (Geroa Bai) ha pedido “no caer en descalificaciones” en un día “importante para la ciudad" y Txema Mauleón (Contigo-Zurekin) ha calificado este día como "histórico para Pamplona”.



Después de prometer el cargo en euskera y castellano y expresar ante el pleno su "compromiso con la búsqueda de consensos", Asiron ha salido al balcón para celebrar su nombramiento con las personas que desde horas antes abarrotaban la plaza Consistorial, ha hecho un llamamiento a rebajar la intensidad de los insultos y descalificaciones escuchadas estos días previos y ha mostrado su intención de llamar a Cristina Ibarrola “a que dialoguemos”.



“Seamos capaces de hablar y de discutir y de dejar a un lado todas esas faltas de respeto, todos esos insultos y descalificaciones que no llevan a ningún lado”, ha invitado el nuevo alcalde en la rueda de prensa posterior al pleno.



En la plaza, pese a coincidir sensibilidades diferentes, ha predominado un ambiente festivo que se ha prolongado hasta que los miembros de la Corporación e invitados han abandonado el Ayuntamiento, y los únicos momentos de tensión se han producido cuando un reducido grupo de manifestantes con banderas navarras y españolas ha aparecido al grito de “Asiron, fuera del sillón” y el resto de los presentes ha respondido al grito de “Independentzia” y “UPN kanpora” (UPN, fuera).



Entre las reacciones a lo ocurrido hoy en Pamplona, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a UPN que abandonen la política del "señalamiento" y el "insulto" a cuenta de esta moción de censura que ella misma ha reducido a una "decisión de ámbito local".



Al mismo tiempo, fuentes del PSOE han garantizado que el pacto de los socialistas navarros con EH Bildu en Pamplona es un "ejercicio de responsabilidad" por el bien de sus ciudadanos y está "basado y circunscrito a la política local, sin traslación a otros territorios", según afirman fuentes socialistas.



Muy al contrario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que "hoy España pierde un partido de Estado" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha decidido acabar el año brindando con Bildu" al dar el PSOE la Alcaldía de Pamplona al partido abertzale.



En su acto de balance del 2023, Feijóo ha opinado que la moción de censura en la capital de Navarra es una "indignidad" que cruza todas las líneas y con la que "el señor Sánchez ha llevado al PSOE fuera del constitucionalismo, el sentido común y la dignidad".



También ha opinado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha señalado a Pedro Sánchez como "responsable" de haber "vendido" Pamplona "al brazo político de ETA", algo que, a su juicio, se podría haber evitado si se hubiera llevado a EH Bildu ante la justicia.



"No quiero que estos criminales devuelvan a España a 1936, no quiero que esta gente se quede con España", ha señalado Ayuso.



Vox ha cargado también contra Pedro Sánchez como responsable del "pacto sórdido entre el Gobierno y los herederos de ETA", pero además lo ha hecho contra el líder del PP por "legitimar el golpe" con sus reuniones con el jefe del Ejecutivo.