Detienen al misionero español Miguel Ángel Gullón por oponerse a un desalojo en República Dominicana

El misionero dominico español Miguel Ángel Gullón ha sido detenido este 14 de enero en República Dominicana por intentar frenar el desalojo de una familia que llevaba 35 años viviendo en su casa. Los hechos han sido relatados por la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rosety, en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, quien colabora con el sacerdote en sus proyectos de ayuda a los más desfavorecidos en el país caribeño.

Un fiscal "fuera de sí"

Cuando la policía se presentó en la vivienda para ejecutar el desalojo, la familia llamó a Radio Seybo, la emisora que dirige el propio Gullón, quien acudió de inmediato para mediar. La intervención del obispo de Higüey, monseñor Castro Marte, logró paralizar el desahucio momentáneamente, pero la situación cambió con la llegada de un fiscal que ordenó la detención del misionero. "Llegó un fiscal fuera de sí que mandó a continuar el desalojo, pero la orden no estaba ni firmada ni sellada", ha relatado el propio sacerdote.

El sacerdote detenido. Imagen de Radio Seybo

Según ha explicado Miguel Ángel Gullón, los agentes se mostraron reacios a cumplir la orden. "Un fiscal que mandó a esposarme, a detenerme, pero la policía no quería, la policía miró para otro lado", ha afirmado, insistiendo en que "fueron más de 5 veces que el fiscal tuvo que ordenar".

Tres horas de detención

El misionero asturiano permaneció detenido durante tres horas en la comisaría y fue liberado gracias, de nuevo, a la intercesión de monseñor Castro Marte. El arresto ha causado un gran revuelo en El Seybo, donde el padre Gullón es una figura muy querida por su lucha en favor de los más pobres. A pesar de la dureza de la situación, que además fue presenciada por sus padres, Ángel y Pilar, el religioso se ha mostrado optimista. "Fue un momento de gloria y de alabanza a Dios, porque esto que pasó va a ayudar a que a la familia Mota Martes podamos restaurarle la dignidad", ha declarado.

Patricia con el padre Gullón

Una familia en la calle

La familia Mota Martes se ha quedado en la calle, acogida por unos familiares. El drama familiar se acrecienta porque el padre de familia, conocido como Cheche, falleció electrocutado hace cinco años mientras trabajaba en los campos de la azucarera Central Romana, y su familia no recibió ni indemnización ni pensión.

Ahora, su viuda, Magaly, ha lanzado un ruego desesperado. "Por favor, se recuerden que yo necesito que me ayuden, en lo que sea posible", ha manifestado. Como ha explicado Patricia Rosety, los desalojos a personas humildes son "muy habituales" en la zona.

Patricia Rosety y Cristina

Por su parte, Miguel Ángel Gullón ha querido agradecer al programa de COPE por dar visibilidad a su lucha. "Muchas gracias, Patricia Rosety, muchas gracias, Cristina López Schlichting, por llegar a tantas personas a través de la magia de las ondas de la cadena COPE. Que Dios les bendiga, que Dios les premie, que la dignidad sea siempre enaltecida", ha concluido.