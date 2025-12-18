La vida en la celda de Koldo y Ábalos: "Los ronquidos son un motivo que se tiene poco en cuenta para conceder un cambio"

El funcionario de prisiones y portavoz de ACAIP-UGT, Joaquín Leyva, ha detallado en el programa 'El Cascabel' de TRECE cómo se gestiona la vida de los internos en los centros penitenciarios españoles. A raíz del ingreso en prisión de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, Leyva ha explicado las normativas que regulan desde los encuentros vis a vis hasta la convivencia en las celdas.

Los tres tipos de vis a vis

Según Leyva, todos los internos tienen derecho a tres modalidades de encuentros. El vis a vis de convivencia se concede una vez al trimestre, orientado al contacto con menores; el vis a vis familiar es mensual y permite la entrada de hasta cuatro familiares o allegados previamente autorizados. Por último, está el vis a vis íntimo, también mensual, para el que se debe acreditar una relación de afectividad.

Para autorizar un vis a vis íntimo, como el que habría disfrutado José Luis Ábalos con su pareja, el centro es 'especialmente estricto'. Se requiere acreditar la relación mediante un certificado de convivencia, un vínculo matrimonial o de pareja de hecho, o a través de correspondencia o entrevistas previas con profesionales del centro. Además, todas las visitas pasan por un filtro de seguridad para descartar problemas.

Europa Press Ábalos a su llegada al Supremo antes de ser enviado a prisión

La intimidad en la cárcel de Soto del Real

Estos encuentros se desarrollan en 'un pequeño habitáculo' con 'la máxima privacidad' posible, con puertas opacas y el equipamiento necesario. Leyva aclara que no se trata de 'una suite de lujo', pero sí de una 'instancia relativamente aseada' para garantizar la dignidad tanto del recluso como de la visita que acude desde el exterior.

La duración de los vis a vis íntimos y familiares oscila entre un mínimo de una hora y un máximo de tres. Organizar los horarios es una tarea compleja, especialmente en prisiones con sobrepoblación como la de Soto del Real, con casi 1.500 internos para 1.008 plazas. Leyva lo describe como "un trabajo muy complicado y además es un trabajo prácticamente manual", ya que hay que cuadrar la disponibilidad de las visitas externas con la logística del centro.

Problemas de convivencia: ronquidos y humo

La convivencia en la celda que comparten José Luis Ábalos y Koldo García parece haberse complicado, hasta el punto de que este último habría solicitado un cambio. Los motivos esgrimidos serían los ronquidos nocturnos y el hábito de fumar de Ábalos, una situación llamativa dado que ambos pidieron inicialmente compartir celda en la prisión de Soto del Real.

Joaquín Leyva ha aclarado que sí "se puede fumar" en las celdas, ya que se consideran un 'espacio privado'. No obstante, existen tanto celdas para fumadores como celdas libres de humos, y un interno puede solicitar el cambio si se encuentra en una que no se ajusta a sus preferencias.

Un interno puede solicitar un cambio de celda en cualquier momento, aunque su concesión depende de múltiples variables, como la disponibilidad. La máxima de la prisión es garantizar una "convivencia ordenada", por lo que se atienden las peticiones para evitar conflictos. Como explica Leyva, "la convivencia genera roces en un espacio de 10 metros cuadrados, que además es una convivencia forzada" y se intenta mediar si surgen dificultades.

EFE Vista del furgón policial que ha trasladado a José Luis Ábalos y Koldo García para ingresar este jueves en la cárcel de Soto del Real

Sin embargo, no todas las razones tienen el mismo peso a la hora de aprobar un cambio. Leyva diferencia entre motivos de más peso y otros más triviales: "El motivo del tabaco" es una razón 'mucho más a tener en cuenta' que los problemas por ronquidos. En esa escala, los ronquidos "estaríamos hablando de motivos banales y que serían poco tenidos en cuenta" por la dirección del centro.

El portavoz de ACAIP-UGT subraya que el problema de fondo es la sobreocupación del 50 % en prisiones como Soto del Real, lo que impide cumplir con la legislación, que marca "que cada uno tuviera su propia celda". Esta convivencia forzada no solo genera roces entre internos, sino que también complica la gestión de derechos como los vis a vis.