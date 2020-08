Vázquez Taín, sobre el estatus jurídico del Rey emérito: "Sin papeles no hay nada"

Uno de los jueces más prestigiosos de nuestro país, José Antonio Vázquez Taín, ha querido compartir sus impresiones y explicar el recorrido que puede tener el Rey emérito Juan Carlos I en el caso de que se abran diligencias judiciales contra su persona.

Ha querido arrancar su entrevista en 'El Cascabel', en TRECE TV, con una mera aclaración en torno a la actual situación judicial del monarca, quien abdicó en junio de 2014 tras varios escándalos.

En este sentido, Vázquez Taín ha explicado que el exjefe del Estado a día de hoy "no tiene ningún problema" con la justicia española, ya que solo de momento lo único que está siendo investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero hasta ahora no hay una imputación detrás.

Sí que ha querido aclarar, sin embargo, que con quien sí puede tener problemas es con la Fiscalía suiza, ya que en ese caso la Fiscalía sí tiene capacidad para abrir diligencias, un hecho que en España no tiene. "Con la Fiscalía suiza puede que tenga problemas, porque tiene capacidad para instruir causas, en España son solo diligencias preliminares. Con la justicia española no tiene ningún problema", ha insistido el juez.

Sobre las investigaciones que hablan sobre posibles pago de comisiones y blanqueo de capitales, el magistrado ha señalado que las investigaciones que se conocen hasta el momento no hacen prever una futura responsabilidad penal ni de ningún otro tipo. "Todos los medios hablan de comisión, pero me gustaría que preguntaran a las empresas vinculadas a ver si realmente existieron tales contratos", ha reiterado en varias ocasiones.

En este sentido, ha querido dejar claro que la campaña que está emprendido contra Juan Carlos I es una "campaña teledirigida desde los medios de comunicación", ya que no hay pruebas fehacientes que dejen claro si pudo estar implicado en estos supuestos delitos.

En este sentido, también ha aclarado que tan solo un fiscal ha sido quien ha visto posibles implicaciones del Rey emérito en el cobro de comisiones, ya que otros han desestimado la causa al no encontrar nada.

Por eso, Vázquez Taín ha dejado claro que hasta el momento no hay una implicación judicial del monarca emérito, y ha señalado que "las conversaciones de cafetería están muy bien pero sin papeles no hay nada". En el caso de que sí hubiera algún tipo de implicación, también se ha escudado en defender la imagen del Rey emérito, ya que "la Ley Orgánica del Poder Judicial explica que el Rey es absolutamente inviolable. Hasta que abdicó no tiene que dar explicaciones"