Una abogada de cuatro víctimas afectadas por la ley ‘Solo sí es sí’: “Viendo que no se hace nada..."

Ya van más de medio centenar de rebajas de condena por la aplicación de la ley ‘Solo sí es sí’. Al menos 54 condenados se han beneficiado ya de la norma del Ministerio de Igualdad y 12 han sido excarcelados.

Una víctima de agresión sexual en Vizcaya ha visto cómo le han rebajado un año y medio la condena a su violador. Ana Hernando, abogada de esta víctima, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar cómo se siente su defendida: “La pena inicial fue de cuatro años y medio, que ya nos parecía poco, y finalmente la rebaja que se produce con esta ley es de un año y medio. La postura de mi representada es de incomprensión absoluta. Pensaba que era una pena definitiva y de pronto llega esto. Por desgracia tengo a otras tres esperando en parecidas condiciones. Es muy duro para el profesional tener que ponerse en contacto con ellas cuando tú misma no tienes explicaciones que darles. Una ley que parecía que iba a servir, o eso se nos había vendido, para dar una mayor protección a las víctimas… está sirviendo para todo lo contrario”.

Ana representa a otras tres víctimas de violación en situaciones similares: “Tengo un caso que es idéntico. Otro que es, probablemente, el único que vamos a poder salvar porque la pena es de solo dos años. Y tengo un tercer caso que es el más complicado porque la pena fue de 18 años de prisión porque fueron dos agresiones sexuales en la que participaron dos personas y que se puede ver reducida a 11 años de prisión”.

Ana asegura que, al principio, pensaba que todo esto había sido un error, pero su opinión ha cambiado: “Viendo que no se hace nada… no olvidemos que la ley rebaja las penas. Como veo que la postura es no hacer nada y esperar a que pase el chaparrón, a día de hoy dudo de si esto fuera un error o que la voluntad de esta ley es la rebaja de penas”. La abogada de varias víctimas de violación advierte que los delitos contra la libertad sexual han aumentado y apunta a la importancia de hacer políticas que sean eficientes para solucionar esta situación.