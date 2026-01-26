Un horizonte inmenso

El pasado jueves falleció a los 61 años, tras una larga lucha contra el cáncer, el vaticanista John Allen, fundador de la revista digital Crux, seguramente la WEB mejor informada y con un análisis más equilibrado y riguroso sobre la Santa Sede en el mundo anglosajón. Allen logró la proeza de no caer en las trampas de la polarización en la Iglesia que tanto preocupan a León XIV, y de ser reconocido por unos y otros como alguien capaz de ir más allá de las etiquetas, no por estrategia, sino por verdadero sentido eclesial. Uno de sus colegas estadounidenses, Edward Pentin, ha escrito que el rasgo más valioso que recuerda de John Allen es su disposición a poner en práctica lo que los Papas han enseñado a menudo sobre el periodismo: informar con sinceridad y caridad.

Disfrutaba con su trabajo y decía, con razón, que el Vaticano es el mejor tema para un periodista, porque abarca los aspectos esenciales para la existencia humana, convirtiéndolo en una fuente inagotable de interés y fascinación. Recuerdo que, durante el último Cónclave, sus fichas, dedicadas cada día a uno de los cardenales que despuntaban, me sirvieron de gran ayuda: eran sagaces y bien documentadas, y nunca caían ni en el halago ni en la crítica destructiva. Era un auténtico periodista y un católico de los pies a la cabeza, sin adjetivos innecesarios.

Su mujer, Ellise, ha escrito que juntos aprendieron que la esperanza no es un deseo superficial de que todo mejore o de que las circunstancias dolorosas cambien, sino la certeza de que el designio de Dios para nuestras vidas es mucho más grande que nuestra limitada comprensión, y su horizonte es la promesa de la vida eterna. Dice Ellise que el Jubileo de la Esperanza (vivido mientras John ya luchaba contra el cáncer) fue un poderoso recordatorio de esta verdad, y está segura de que su esposo disfruta ya de ese hermoso y misterioso don al que todos aspiramos. Gracias por todo, John.