"Trump está considerando castigar a España o Alemania cerrando una de sus bases, pero es muy probable que sea una de las españolas: Morón o Rota"

El alto el fuego en Oriente Medio, que desde su anuncio se percibía como frágil, afronta sus horas más críticas. La tregua se tambalea después de que Israel esté bombardeando con intensidad zonas del Líbano, un territorio que, según la Casa Blanca, no forma parte del acuerdo, pero que Irán sí considera incluido. El corresponsal de COPE y TRECE en Washington, David Alandete, ha analizado la situación en el programa 'El Cascabel' de TRECE, con José Luis Pérez, donde ha asegurado que el pacto "nace ya en riesgo, es un alto el fuego delicado, muy tenue" y se sostiene "con pinzas".

El factor Trump, la clave de la tregua

Pese a la fragilidad del escenario, existe un factor clave para el mantenimiento del cese de hostilidades: el propio presidente de Estados Unidos. Según Alandete, "el mejor activo y el mejor factor para mantenerlo" es el hecho de que "Trump no quiere que se rompa, Trump quiere acabar esta guerra". El corresponsal cree que el mandatario presionará a quien sea necesario, incluido a Netanyahu, porque es importante para él que el pacto se mantenga.

Sospechas de corrupción y filtraciones

Paralelamente a la tensión bélica, crecen las sospechas sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito en el entorno de la administración estadounidense. Alandete ha explicado que, aunque en los conflictos siempre hay quien se beneficia, la diferencia en la administración Trump es que "ese escrutinio, esa voluntad de transparencia se ha ido dejando de lado".

David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, preguntándole a Donald Trump, presidente de EE.UU

Se han abierto investigaciones sobre miembros del Ejecutivo. El Congreso de Estados Unidos investiga al secretario de la Guerra, Hegseth, después de que un intermediario suyo presuntamente se beneficiara con inversiones relacionadas con el petróleo. También se ha publicado que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, "pudo haberse beneficiado con apuestas en contra de que los aranceles que él mismo estaba defendiendo fueran a funcionar", un asunto que también investiga el Capitolio.

Alandete ha calificado la situación de "muy preocupante", ya que "están quedándose bastante difuminados las fronteras entre lo que es el negocio y lo que es el cargo público", aludiendo a las inversiones de la familia Trump o las monedas virtuales lanzadas por el propio presidente.

Castigo a los socios de la OTAN

En una noticia de última hora, David Alandete ha revelado que Donald Trump ha comunicado su intención de ejercer un "castigo" a algunos países de la OTAN por "su negativa a incrementar el gasto militar y también por su negativa a cooperar en Irán", según le han trasladado sus fuentes. Esta represalia, impulsada a instancias del senador republicano Lindsey Graham, podría materializarse con el cierre de bases militares.

El corresponsal ha señalado que el presidente estadounidense está considerando dos países para ese castigo: Alemania y España. La medida podría suponer el cierre de una de las dos bases que Estados Unidos tiene en territorio español, Morón o Rota, una noticia que generaría una enorme preocupación por su impacto en la economía local.

Finalmente, respecto al estado del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, sobre el que se ha especulado mucho, Alandete ha compartido la información oficial ofrecida por el Pentágono. El secretario de la Guerra ha afirmado que el hijo de Khamenei, "Mojtaba está considerado líder supremo, está desfigurado y herido de gravedad", lo que confirmaría que el actual líder se encuentra incapacitado.