David Sánchez, pesimista con el Barcelona: "Ya he sacado mi camiseta del Bayern, y mi objetivo en esta Champions es que el Bayern gane la próxima semana"

El periodista David Sánchez ha mostrado su cara más pesimista en 'El Partidazo de COPE' sobre las posibilidades del FC Barcelona de seguir adelante en la Champions League. Durante el programa dirigido por Juanma Castaño, el colaborador ha sido tajante al afirmar que no ve al equipo azulgrana remontando la eliminatoria contra el Atlético de Madrid.

Un pronóstico demoledor

Sánchez ha asegurado que no le da "prácticamente" ninguna opción al Barça, un sentimiento que no ha cambiado desde el día anterior. Para el tertuliano, la dificultad no solo reside en el estado del equipo culé, al que ya veía "con el gancho antes del partido", sino también en la solidez de su rival. "Veo bastante bien al Atlético", ha comentado.

El colaborador ha llevado su argumento más allá, comparando la situación actual con un escenario hipotético: "Me parecería más fácil haberle remontado al Atlético la eliminatoria de Copa del Rey, que en esta liga de campeones, me parece más fácil remontarle 4 goles al Atlético en el Camp Nou, que remontarle 2 goles al Atlético en el Metropolitano".

Me encantaría equivocarme, pero confío muy poco en este Barcelona"

Su desconfianza en el conjunto de Hansi Flick es tal que ya ha elegido un nuevo favorito para la competición. "Yo ya he sacado mi camiseta del Bayern de Múnich y mi objetivo en esta Champions es que el Bayern de Múnich gane la próxima semana", ha confesado. Pese a su duro pronóstico, ha concluido con un deseo: "Yo me encantaría equivocarme, pero confío muy poco en este Barcelona".