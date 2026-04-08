Trump anuncia que suspende "durante dos semanas" el ultimátum contra Irán: "Estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz"

Donald Trump ha anunciado en sus redes sociales la suspensión "durante dos semanas" del ultimátum contra Irán. El motivo, según ha explicado, es que las partes están "muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ" a largo plazo tanto con Irán como en Oriente Medio.

La mediación de Pakistán, clave

La decisión llega tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal Asim Munir de Pakistán, quienes le pidieron detener el ataque previsto contra Irán. Esta mediación ha sido fundamental para frenar una escalada de tensión que mantenía en vilo a la comunidad internacional, ante la posible amenaza de Trump a Irán.

Trust Social El mensaje de Donald Trump en Trust Social

Negociación a contrarreloj

Trump ha puesto una condición innegociable para este cese de hostilidades: que la República Islámica de Irán acepte la "APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA" del Estrecho de Ormuz. De cumplirse, ha asegurado, "¡Será un alto el fuego bilateral!".

Será un alto el fuego bilateral"

Las negociaciones se sustentan sobre una propuesta de 10 puntos de Irán que la delegación estadounidense considera una "base viable para la negociación". Según el comunicado, Estados Unidos e Irán ya han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, y las próximas dos semanas servirán para finalizar y concretar el Acuerdo. Los expertos analizan ya la estrategia de Trump y los posibles escenarios.

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

El presidente ha concluido su mensaje asegurando que es "un honor que este problema de larga recorrido esté cerca de resolverse". Este nuevo tono dialogante contrasta con el mantenido en el pasado por Donald Trump sobre Irán, cuando llegó a lanzar duras advertencias.