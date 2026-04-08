Estados Unidos propone un nuevo plan tras "tirar a la basura" el de Irán: "No vamos a aceptar que tengan armas nucleares"

La Casa Blanca ha anunciado que ha "tirado a la basura" la propuesta original de 10 puntos para la paz de Irán y que ha conseguido que presenten un "plan más razonable" de 15 aspectos. Aunque no ha desvelado su contenido, la portavoz Karoline Leavitt ha sido tajante: "No vamos a aceptar que Irán tenga armas nucleares". Este movimiento se produce en un clima de máxima tensión, después de que Teherán haya anunciado que interrumpe la navegación de petroleros en el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

No vamos a aceptar que Irán tenga armas nucleares"

De forma paralela, el sur de Beirut se encuentra totalmente colapsado tras el "mayor ataque" lanzado por Israel desde el inicio del conflicto, que ha dejado un balance de al menos 254 muertos y 1.165 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha calificado los hechos de "masacre" y ha advertido de que estas acciones ignoran todos los esfuerzos de paz en la región.

EFE Un edificio residencial parcialmente destruido tras un ataque aéreo israelí, en el barrio de Tallet al-Khayat de Beirut, Líbano.

La fragilidad del alto el fuego

La escalada bélica había contenido el aliento después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera prorrogar "dos semanas más" su ultimátum a Irán, dando paso a un alto el fuego bilateral. Sin embargo, tanto Washington como Israel han aclarado que el pacto no afecta a sus operaciones en Líbano. "No fueron incluidos en el acuerdo por culpa de Hezbolá", ha afirmado Trump.

Cruce de acusaciones y violaciones

Pese a la tregua, las acusaciones de violarla no han tardado en llegar. Irán ha denunciado un "cobarde ataque de los enemigos" contra sus refinerías en las islas de Lavan y Sirri. Por su parte, varios países del golfo Pérsico, como Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, han denunciado el lanzamiento de hasta "17 misiles balísticos y 35 drones" por parte de las fuerzas iraníes desde el inicio del cese de hostilidades.

La tensión se ha disparado aún más con el aviso de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el cierre del estratégico estrecho de Ormuz. Según ha confirmado la empresa de mensajería marítima SSY, la advertencia a los buques es clara y contundente: "Cualquier embarcación que intente entrar en el mar será interceptada y destruida".

Cualquier embarcación que intente entrar en el mar será interceptada y destruida"

Alamy Stock Photo Pescador en un barco en el estrecho de Ormuz, Omán, Musandam, Khasab.

La vía diplomática

En el plano diplomático, Pakistán ha confirmado que Irán asistirá a las negociaciones de paz con Estados Unidos que se celebrarán en Islamabad. La comunidad internacional ha recibido con alivio el anuncio del alto el fuego, aunque con cautela. Líderes como Keir Starmer (Reino Unido) o Kaja Kallas (UE) han señalado que es un primer paso, pero que queda mucho trabajo por hacer. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas".