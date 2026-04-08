La Casa Blanca confirma que Trump abordará la posible salida de la OTAN con Rutte

Fotografía cedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos donde aparece su secretario, Marco Rubio (d), posando junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte (i), durante una reunión este miércoles en el Departamento de Estado en Washington (EE.UU.)

La Casa Blanca ha afirmado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada del país de la Alianza Atlántica. El encuentro tendrá lugar en unas horas en el Despacho Oval, en un momento de máxima tensión internacional.

La reunión llega después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría abandonar la alianza transatlántica. El malestar del mandatario se debe a que los países miembros ignoraron su llamado a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte de petróleo que Irán mantenía bloqueada.

Un contexto internacional convulso

Precisamente, el encuentro se produce horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho. El pacto, mediado por Pakistán, abre una ventana para la negociación diplomática que ponga fin a una guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, la tregua es extremadamente precaria. Horas después de su entrada en vigor, Israel ha lanzado un intenso bombardeo sobre Beirut, capital del Líbano, que ha dejado al menos 112 muertos y 837 heridos. El ataque, según el ejército israelí, se dirigía contra objetivos de la milicia proiraní Hizbulá.

La sangre de las cientos de víctimas por las masacres perpetradas este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano no será derramada en vano"

La acción ha provocado una crisis diplomática inmediata. Donald Trump ha asegurado que Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego, mientras que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha comunicado a Pakistán que es una condición "esencial". Por su parte, Hizbulá ha declarado que se reserva el "derecho a responder" y que la sangre de las víctimas "no será derramada en vano".

El futuro del acuerdo

Pese a la escalada, la vía diplomática sigue abierta. Está previsto que una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance se reúna con la iraní este sábado en Pakistán para iniciar las conversaciones. Sobre la mesa está la exigencia de Washington para que Irán entregue todo su uranio enriquecido, una condición que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respaldado amenazando con sacarlo "por la fuerza" si es necesario.

Otro de los puntos clave es la navegación en el estrecho de Ormuz. Aunque la plataforma MarineTraffic ha detectado los "primeros indicios" de movimiento, la agencia iraní Fars ha avanzado que se habría vuelto a interrumpir el tránsito debido al ataque de Israel contra el Líbano, lo que añade aún más incertidumbre al frágil escenario.

En este ambiente de crisis global, la reunión entre Trump y Rutte adquiere una importancia capital. La posible salida de Estados Unidos de la OTAN redibujaría por completo el mapa de alianzas y el equilibrio de poder en un mundo cada vez más inestable.