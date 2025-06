Tomás Gómez: “El PSOE tiene una responsabilidad histórica: echar a Pedro Sánchez”

El exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, protagonizó una contundente intervención en El Cascabel en la que cargó duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista marcada por el tono crítico, Gómez cuestionó la permanencia de Sánchez en La Moncloa tras los últimos escándalos de corrupción que salpican a su entorno más cercano, y pidió a los militantes socialistas que actúen para apartarlo del poder: “O echan a Pedro Sánchez o Pedro Sánchez acaba con ellos, con el PSOE y con España”.

“Sánchez está inhabilitado para volver a encabezar una lista”

Gómez se mostró especialmente duro con la reacción del presidente ante los casos que afectan a figuras clave de su círculo. “Esta era su gente, este era su equipo, los que ha elegido, con los que estaba cómodo, a los que les dio el poder. Tiene que asumir su responsabilidad, no le queda otro camino”, afirmó. Para el exlíder madrileño del PSOE, lo ocurrido no es un asunto del partido, sino que afecta directamente al Gobierno: “Estos señores se estaban enriqueciendo con contratos públicos. Debería haber convocado elecciones generales inmediatamente”.

A su juicio, Sánchez está completamente deslegitimado: “Está inhabilitado para volver a encabezar una lista en el Partido Socialista”. Y no ocultó su sorpresa por la falta de reacción interna: “No sé qué hacen los alcaldes, los líderes regionales, todo el que tenga una responsabilidad, que no han puesto pie en pared”.

Gómez también cargó contra el relato victimista que, según él, ha construido Sánchez para mantenerse en el poder: “Ha instalado el miedo en la organización. La mínima discrepancia y los ha echado. Ha puesto en la picota a quien no está con él, lo llama facha”. En este sentido, criticó la estrategia del presidente basada en el chantaje emocional a las bases: “O me aguantáis a mí o sois responsables de que llegue la extrema derecha”.

“El tiempo de Pedro Sánchez ha terminado”

Durante la entrevista, Tomás Gómez apeló directamente a los dirigentes del PSOE para que actúen cuanto antes. “A Pedro Sánchez ya le echamos una vez. Le puede echar otra vez la mitad más uno de la ejecutiva”, recordó, haciendo referencia a su participación en la dirección federal que forzó la salida de Sánchez en 2016. “Si no le echan, se los va a llevar por delante”, añadió.

Fernando Sánchez / Europa Press



Afirmó que el presidente “ha dejado de gobernar, no tiene presupuestos, ni socios con los que trabajar, ni iniciativas legislativas”, y que su comportamiento responde ya más a una lógica personal que política: “Ya no es cuestión de análisis político, a lo mejor es de análisis médico”, ironizó.

Gómez denunció también una doble vara de medir en la respuesta institucional a las investigaciones que afectan al entorno del presidente: “Él decide cuándo un informe de la UCO vale y cuándo no. Si afecta a su esposa o a su hermano, entonces son bulos; si afecta a otros, entonces son pruebas válidas”, criticó.

El exdirigente socialista hizo un llamamiento a “barajar cartas nuevas” y abrir un nuevo tiempo político tanto en el partido como en el país: “Ya es hora de que Pedro Sánchez se vaya. Esto no hay por dónde cogerlo”. Y concluyó con una advertencia: “El PSOE tiene que darse una oportunidad. Sánchez lo está estrellando, lo está calcinando”.

Para Gómez, la responsabilidad ahora está en manos de los militantes y dirigentes socialistas. Reivindicó los principios fundacionales del partido para justificar su posición: “El PSOE tiene que mirar primero a España, luego al partido y después a uno mismo. Pero Sánchez es primero él, después él y tercero él”.