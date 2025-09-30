Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 30 de septiembre: ¿tercer año sin nuevos Presupuestos?

Esta noche en El Cascabel, el debate arranca con la crisis abierta en el Gobierno por la falta de apoyos a los Presupuestos y la división interna en torno a Gaza, un asunto que será analizado en la mesa por José Francisco Serrano, Gloria Lomana y Aitor Riveiro, y que contará con el enfoque económico de José María Camarero (ABC) y del profesor Luis Garicano. El programa dedicará también un bloque al caso Begoña Gómez, centrado en los correos que la acorralan, con el análisis de Ana Samboal y la investigación de Fernán González (Okdiario). Además, se abordará la situación de José Luis Ábalos, que estudia dejar su escaño para eludir al Tribunal Supremo, con la valoración de Isaac Blasco (Vozpópuli). La noche culminará con una entrevista a Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso, para profundizar en la situación política del país.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.