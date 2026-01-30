Mónica: "Tengo un Chucky gigante tamaño natural, lo siento en el sillón de casa y a veces hablo con él"

El programa 'Herrera en COPE', en su sección La Hora de los Fósforos presentada por Alberto Herrera, ha lanzado a sus oyentes una pregunta singular: "¿Qué es lo más así que tiene en casa que pueda darle miedo a la gente?". Las respuestas han revelado un insólito catálogo de objetos que van desde lo macabro hasta lo sentimental, demostrando que muchos hogares españoles esconden rarezas.

La llamada de Mónica, una coleccionista de muñecos de terror, ha sido una de las más destacadas. En su casa convive con un Chucky a tamaño real y una réplica de Annabelle, entre otros, que tuvo que mover a una habitación aparte porque incomodaban a las visitas. A pesar de su afición, confiesa una relación especial con ellos: "A veces hablo con ellos".

Muñeca Annabelle

Los recuerdos familiares también adoptan formas insólitas. Un oyente llamado Antonio guarda los colmillos de su padre engarzados en plata, mientras que Rosa María conserva un retrato de sus abuelos de 1890 cuyos ojos, asegura, siguen a la gente con la mirada. Otra colaboradora ha contado que su prima usa una lápida del panteón familiar como mesa en su casa de campo.

Santuarios, taxidermia y calaveras en el salón

La taxidermia ha tenido su momento con Manolo, que mandó disecar a sus dos rottweilers y ahora custodian su pasillo con la boca abierta. Según cuenta, las visitas "pegan un salto atrás" al verlos de repente.

El ocultismo también está presente en estas casas, como ha relatado Laura. Su salón está presidido por un santuario con nueve figuras de la Santa Muerte, decenas de calaveras y un altar dedicado a las brujas. Cuando tiene invitados, bromea: "Estamos los que estamos, más los que se invocan".

La sección ha destapado un universo de coleccionismo oscuro, desde cabezas reducidas de jíbaros hasta mechones de pelo de familiares fallecidos. Anécdotas que, como ha comentado el propio Herrera, demuestran la sorprendente normalidad de lo extraño en los hogares de España.

Pero no todo son objetos que provocan escalofríos en los hogares de los oyentes. En otra ocasión, el programa se interesó por aquellas compras que han generado más ilusión, descubriendo un abanico de adquisiciones que, por motivos prácticos o sentimentales, se han convertido en imprescindibles para sus dueños.

De lo siniestro a la ilusión: otras compras particulares de los 'fósforos'

Es el caso de María Dolores, de Albacete, que compartió la alegría que le produjo comprar un pasapurés eléctrico. 'Tenía mucha ilusión porque ya soy mayor y ya no puedo darle al mortero', explicó. Por otro lado, Concha relató su entusiasmo por una cinta andadora, un regalo de sus hijos que le permite hacer deporte en casa.

La sorpresa tecnológica vino de la mano de José Antonio. Tras cambiar un ventilador de techo de 25 años, su nueva adquisición resultó ser mucho más. 'Descubro que tiene muchos colores diferentes. Lleva hasta radio', comentó. Este ventilador con radio y aplicación le permite escuchar el programa 'mientras estoy fresco', una funcionalidad que 'no sabía que existía'.

No todas las compras ilusionantes acaban teniendo un uso. Jesús contó cómo adquirió en pandemia un aparato para desinfectar objetos tecnológicos que era una 'ganga'. Sin embargo, la ilusión chocó con la realidad: 'No lo he usado al final porque me venían en chino las instrucciones', confesó, dejando una anécdota sobre una compra impulsiva.