Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 30 de diciembre: la reunión secreta de Zapatero con un detenido de Plus Ultra

Esta noche, El Cascabel centra su análisis en varios asuntos políticos, económicos y de actualidad, con especial atención a la reunión secreta entre José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra, abordada con Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate. El programa también repasa las subidas previstas para 2026 junto al periodista económico José María Camarero (ABC) y analiza el informe interno del PSOE que descarta financiación ilegal, pero detecta gastos “llamativos”, así como la citación de José Luis Ábalos en el Senado, con la participación del exmagistrado del Supremo Adolfo Prego y la periodista Irene Tabera (Okdiario). Además, se da voz a la campaña solidaria de Manos Unidas con su presidenta, Cecilia Pilar Gracia, se investiga la polémica conocida como la “guerra del Gordo” en Villamanín con un vecino afectado, Ezequiel García, y se examina la información sobre el presunto espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus, con el exagente del CNI Jaime Rocha.

