Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 28 de abril: un año del apagón, sin explicaciones ni responsables

El programa analiza la situación política tras la nueva derrota parlamentaria del Gobierno y la cercanía de la declaración de Ábalos, con la participación de Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid, y Isaac Blasco, adjunto al director de ‘Vozpópuli’. También se aborda el informe sobre el caso Adamuz, que apunta a la rotura de la vía como causa del accidente, con el análisis de Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales, y el testimonio de Javier Pacios, familiar de una víctima. En el ámbito económico y social, se repasa el impacto de un año del apagón con Roberto Gómez-Calvet, profesor experto en recursos energéticos, y Aurelien Léon, afectado por las pérdidas. Además, el programa incluye una entrevista a Isabel San Sebastián, periodista y escritora, y reflexiona sobre la crispación política y el debate público con Gregorio Luri, ensayista, completando una tertulia centrada en política, actualidad judicial y sociedad.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.