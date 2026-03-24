Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 24 de marzo: el boxeador Reyes Pla, en plató

El programa El Cascabel de esta noche abordará varios temas de actualidad judicial, política y social. Sobre el registro de la vivienda del 'exnúmero tres' la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participará María Jamardo, jefa de tribunales de El Debate, quien explicará los aspectos legales y judiciales del caso. En el tema de la semilibertad de Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, intervendrá Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, quien analizará la identidad de la acusada y el contexto de su situación judicial. Respecto a la polémica de las maletas de Delcy Rodríguez, hablará Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, aportando detalles sobre el vídeo de la UCO y las posibles implicaciones legales del caso. Sobre el caso Adamuz, se analizarán los aspectos técnicos con Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad CEU Fernando III, mientras que Ricardo García, familiar de víctima de Adamuz, dará la perspectiva de las víctimas sobre los hechos denunciados. También se entrevistará a Reyes Pla, boxeador cubano y medallista olímpico, quien compartirá su opinión sobre las últimas polémicas del viaje de Pablo Iglesias a Cuba y sus declaraciones. Finalmente, sobre la situación de los cristianos en Nigeria, participará Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, explicando los riesgos y la situación humanitaria que enfrenta esta comunidad.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.