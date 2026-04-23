Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 23 de abril: presunto intento de pucherazo en el PSOE en 2016

El programa centra su atención en la polémica por un presunto intento de pucherazo en el PSOE en 2016, analizado con Ketty Garat, adjunta al director de ‘The Objective’, y Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso. También se abordan las declaraciones de Rajoy sobre el caso Bárcenas y la investigación Kitchen, junto al análisis político y judicial de la actualidad, incluyendo el supuesto “pelotazo” de la trama de las mascarillas con María Jamardo, jefa de Tribunales de ‘El Debate’, y las dudas sobre posibles testigos en el caso de David Sánchez con Irene Tabera, periodista de ‘OKDiario’. En el ámbito político, destaca el pacto PP-Vox en Aragón con la participación de Jorge Azcón, presidente de Aragón en funciones, mientras que la actualidad taurina se repasa con Gonzalo Bienvenida, periodista taurino. El programa también trata la comparecencia de Javier Hidalgo en el Senado, el impacto de las subidas de impuestos según la OCDE y, en el plano internacional, el balance del viaje del Papa a África con Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, y Martín Lasarte, obispo de Luanda, completando una tertulia marcada por la actualidad política, económica y social.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.