Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 18 de diciembre: Zapatero, citado a declarar en el Senado

El programa arranca con el foco en la respuesta de Pedro Sánchez ante los casos de corrupción, con análisis de la situación judicial de José Luis Ábalos y Koldo a partir de la petición de cambio de celda explicada por Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT. La actualidad política continúa con el caso Plus Ultra y la citación de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, asunto que se aborda con Irene Tabera, periodista de OK Diario, tras el análisis previo de Ana Samboal. El espacio profundiza después en el enfrentamiento entre Víctor de Aldama y Santos Cerdán, con la respuesta del propio Aldama y la intervención de Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama. También se trata la denuncia del PP por un presunto robo de votos por correo en Extremadura, con la información de David Vigario, corresponsal de El Mundo en la región. La recta final vuelve a la posición de Pedro Sánchez ante la comparecencia de Santos Cerdán, analizada junto a Francisco Javier Ocón, ex secretario general del PSOE en La Rioja, y se cierra con las críticas al uso obligatorio de balizas V16 y el riesgo de estafas, explicadas por Alberto Quintero, secretario de Organización de AUGC Coruña.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.