COPE
Podcasts
El Cascabel
El Cascabel

Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 17 de septiembre: consecuencias de la posición de España con Israel

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

Publicado el

2 min lectura

El Cascabel de esta noche repasará el cara a cara en la sesión de control y abrirá debate sobre el boicot deportivo a Israel. En la mesa estarán Ignacio Camacho, Gloria Lomana y José Francisco Serrano. Entre los invitados destacan Eduardo Bolinches (Invertia), que analizará los cambios en los hábitos de consumo de los españoles, y Félix Revuelta (Naturhouse) junto a Roger Montañola, que abordarán la cuestión del catalán y la estabilidad de la legislatura. También intervendrán Jesús Cuadrado, exdiputado del PSOE, y Fernando Rueda, periodista y escritor, sobre las consecuencias del embargo de armas a Israel y la seguridad. Además, se tratarán las imágenes de antidisturbios heridos en las protestas con Hugo del Prado (JUPOL) y se dedicará un bloque a perfilar la trayectoria e imputación de Francisco Martín en el caso Begoña.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking