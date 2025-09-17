Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 17 de septiembre: consecuencias de la posición de España con Israel

El Cascabel de esta noche repasará el cara a cara en la sesión de control y abrirá debate sobre el boicot deportivo a Israel. En la mesa estarán Ignacio Camacho, Gloria Lomana y José Francisco Serrano. Entre los invitados destacan Eduardo Bolinches (Invertia), que analizará los cambios en los hábitos de consumo de los españoles, y Félix Revuelta (Naturhouse) junto a Roger Montañola, que abordarán la cuestión del catalán y la estabilidad de la legislatura. También intervendrán Jesús Cuadrado, exdiputado del PSOE, y Fernando Rueda, periodista y escritor, sobre las consecuencias del embargo de armas a Israel y la seguridad. Además, se tratarán las imágenes de antidisturbios heridos en las protestas con Hugo del Prado (JUPOL) y se dedicará un bloque a perfilar la trayectoria e imputación de Francisco Martín en el caso Begoña.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.