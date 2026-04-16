Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 16 de abril: el espectáculo de la mujer de Cerdán en el Senado

El programa pondrá el foco en el caso del descarrilamiento de Adamuz, analizando la polémica sobre los supuestos “bulos” difundidos y la versión del Ministerio, con el testimonio de afectados y expertos. Intervendrán Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad CEU Fernando III, aportando un análisis técnico; Mario Samper, portavoz de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, y Elisabeth, vecina del municipio, ofreciendo la visión de los afectados; además de José Noblejas, experto en marketing digital, que valorará el coste y alcance de la web oficial del Ministerio. También se abordará el caso Esther López con Félix Ríos, criminólogo, así como la actualidad política con la expulsión de un diputado de Vox en el Congreso, analizada por Federico Trillo, expresidente del Congreso. El programa tratará además el informe de la UCO que relaciona a Francina Armengol con la trama de las mascarillas y otras polémicas como la actuación de la mujer de Santos Cerdán, 'La Paqui', en el Senado. Por último, se analizará la regularización de migrantes con Judith García, responsable jurídica de Accem, desde una perspectiva social y legal.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.