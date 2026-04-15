Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 15 de abril: las víctimas de Adamuz, frente al Congreso

El programa centrará gran parte de la noche en el caso del descarrilamiento de Adamuz, con nuevas informaciones sobre la retirada sin autorización de material y las denuncias de las víctimas, que reclaman la dimisión de Óscar Puente. Sobre este asunto intervendrán Javier Pacios, cuñado de una víctima, Salvador García-Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, y José Luis Orta Prieto, abogado de las familias afectadas, aportando testimonios, análisis técnico y perspectiva legal. Además, se abordará la actualidad internacional con las palabras del Papa frente a Donald Trump, analizadas por Eva Fernández, corresponsal de COPE y TRECE en el Vaticano, y Dagauh Komenan, doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En clave política y judicial, el programa tratará el incidente en el Congreso con un diputado de Vox y la declaración de Isabel Pardo de Vera en el Supremo, con el análisis de Bieito Rubido, director de El Debate, y María Jamardo, jefa de Tribunales de El Debate, respectivamente. También habrá espacio para la última hora sobre la reaparición del cantante Francisco, comentada por Juan Luis Galiacho, director de El Cierre Digital.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.