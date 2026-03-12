Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 12 de marzo: las víctimas de Adamuz exigen "la verdad"

El programa abordará la situación de las monjas de Belorado con Álvaro Sáez, subdirector de contenidos sociorreligiosos de Ábside Media, Natxo de Gamón, director de comunicación de la Archidiócesis de Burgos, y Luis Santamaría, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. También analizará el impacto económico del encarecimiento del petróleo y el debate sobre posibles medidas del Gobierno con Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, y Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte. Además, se tratarán las informaciones sobre obras señaladas por Hacienda de la etapa de Óscar Puente, y se abordará la situación de las víctimas del descarrilamiento de Adamuz, que han convocado una manifestación para exigir explicaciones, con Mario Samper, portavoz de la asociación de víctimas del descarrilamiento de Adamuz.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.