Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 10 de marzo: ¿cómo se vive la guerra en Irán?

El programa abordará el impacto de la crisis en Irán y el debate sobre si el Gobierno debería bajar impuestos para compensar las subidas derivadas del conflicto, con un análisis económico de Joan Bonet, director de estrategia de mercados y asesoramiento de Banca March. Además, se tratará cómo se vive la guerra en el país con Nilufar Saberi, activista iraní en España, junto a Alejandro León, exsuperior de los salesianos en Oriente Medio, y Joumana Mahas, profesora de Derecho y abogada, quienes analizarán también la situación de los cristianos en la región. El programa abordará asimismo el incidente ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Aranjuez y el caso de una persona registrada como mujer para cobrar una subvención con Joan Guirado, periodista de ABC, así como nuevas informaciones sobre la supuesta colocación de la pareja de Iceta vinculada a Koldo, con Arturo Criado, subdirector de El Español. Por último, se analizará el informe de la Fundación BBVA y el IVIE sobre la inversión en infraestructuras con Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad CEU Fernando III, y se escuchará el testimonio de Ricardo García, familiar de una víctima de Adamuz.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.