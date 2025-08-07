Sigue en directo 'El Cascabel' del 7 de agosto: Trump impone aranceles y desata la guerra comercial

La edición de esta noche de El Cascabel se centrará en el caso de las monjas de Belorado, junto a Álvaro Sáez. Recordamos que estas religiosas rompieron con la Iglesia en 2024 y fueron excomulgadas; actualmente enfrentan un desahucio judicial del convento. Algunas de ellas se han trasladado a Asturias, donde han iniciado un restaurante de clausura y nuevos proyectos sociales.

Por otro lado, analizaremos con David Alandete, corresponsal de COPE y Trece en EE. UU., los aranceles impuestos por Donald Trump a la Unión Europea. Continuaremos con Antonio Camuñas, presidente de la Cámara de Comercio de España y EE. UU., para abordar la cuestión de la relación entre Occidente y China, en la que también intervendrá Florentino Portetro, investigador senior de la Fundación Civismo.

Otro de los temas a tratar será el veto en Jumilla a las celebraciones musulmanas en polideportivos. Para ello contaremos con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, y con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.

Por último, analizaremos los últimos casos de corrupción en España, con la participación de Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña.

EL CASCABEL

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.

antonio jimenez

El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.