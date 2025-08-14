La edición de esta noche de El Cascabel comenzará con una cobertura especial y en profundidad sobre los incendios que asolan varias regiones de España, especialmente entre Zamora y León, en lo que ya se califica como el peor incendio de la historia. A través de imágenes satelitales, se analizará la situación actual, con datos actualizados sobre incendios activos, superficie calcinada y posibles víctimas.

También se abordará el contexto internacional con un avance sobre la próxima cumbre de la Unión Europea y la posición de España, incluyendo imágenes recientes de Pedro Sánchez en La Mareta y declaraciones previas de Donald Trump en relación con su reunión con Vladimir Putin. En ese marco, el diplomático Chencho Arias analizará las consecuencias diplomáticas de un posible aislamiento de España en estos foros. Hablaremos de las causas de la creciente desconfianza hacia España en el panorama internacional, con imágenes del paso por el país del ruso Alexander Granko. El periodista Sergio Carmona aportará claves sobre quién es este personaje y su posible vínculo con figuras rescatadas por el expresidente Zapatero desde Venezuela.

Seguidamente, el programa se centrará en el ámbito político, con declaraciones del PSOE y el PP sobre la respuesta de las comunidades autónomas y el Gobierno central. También se ofrecerán entrevistas con expertos como César Calderón, CEO de RedLine, y se recuperarán intervenciones recientes de figuras como Bolaños y Cuadrado sobre la necesidad de coordinación estatal.

Finalmente, el programa se cerrará con la última hora de los incendios. Se mostrarán nuevas imágenes satelitales del territorio nacional y se entrevistará a Estefanía González, portavoz de Kelisto.es, para profundizar en las implicaciones económicas de estas emergencias.

EL CASCABEL

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.

Antonio Jiménez

El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.