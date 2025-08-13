Sigue en directo 'El Cascabel' del 13 de agosto: evacuados, expertos y políticos frente a la oleada de incendios en España

La edición de esta noche de El Cascabel comenzará con la última hora de los incendios en Zamora y Orense, mostrando imágenes de los focos más activos. Contaremos con la entrevista a José Ramón Ruiz, presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas (Soria), que explicará la situación sobre el terreno. Después, varios afectados contarán lo que han perdido en los fuegos, como Yolanda, evacuada en Toledo. También estará Estefanía González, portavoz de Kelixto.es, para aclarar qué cubren los seguros y cómo reclamar daños.

También se abordará el tema de los incendios provocados con imágenes del detenido en Ávila y una entrevista con el psiquiatra José Cabrera, que analizará el perfil de quienes prenden fuego al monte.

Seguidamente, el programa se centrará en la reaparición del Gobierno con declaraciones de Óscar Puente y una entrevista a Jesús Cuadrado, exdiputado del PSOE. Luego, se comentará la presencia de Pedro Sánchez en la cumbre internacional desde La Mareta, con intervención del catedrático Rafael Calduch para valorar su papel y la importancia de esa presencia para España.

Finalmente, el programa cerrará con la última hora de los incendios a través de imágenes satelitales y una entrevista telefónica con Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, implicado personalmente en las labores de extinción.

EL CASCABEL

Antonio Jiménez

