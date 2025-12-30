¿Quién será el político español del año 2026?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enumerado un total de "10 fracasos" del Gobierno durante el 2025, un año que, a su juicio, ha supuesto el "colapso total e integral del sanchismo". "Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política", ha sentenciado en su rueda de prensa de balance de los últimos doce meses.

Durante su intervención en la sede nacional del partido, el líder de la oposición ha puesto el foco en los "fracasos" de Sánchez con la vivienda, la política migratoria, la "precariedad" de los jóvenes, la "desprotección" de las mujeres, la "desconfianza internacional", la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el "apagón impropio de un país desarrollado", la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado.

"Los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno repercuten directamente en la vida de los españoles", ha declarado el líder de los 'populares', que estaba acompañado de la cúpula del partido en la calle Génova.

NI MAYORÍA NI PRESUPUESTOS

Ya en detalle, Feijóo ha recordado que una democracia parlamentaria se basa en la confianza de las Cortes y que "lograr una investidura no faculta para gobernar de cualquier modo durante cuatro años". A su juicio, esa confianza "ha de renovarse" de manera constante con las leyes, con los debates del Estado de la Nación y con los presupuestos anuales.

En ese sentido, considera que este año se ha certificado que Sánchez ha perdido "los apoyos para seguir, según lo dicho por los mismos socios que le invistieron", lo que, en su opinión, ya sería suficiente para convocar elecciones.

Pero es que, además, ha destacado, el actual Ejecutivo podría convertirse en el primero de la Historia de España "incapaz de aprobar un solo presupuesto en toda la legislatura". "Tener una minoría de bloqueo es muy distinto a tener una mayoría de gobierno", ha deslizado.

El segundo fracaso, según Feijóo, es el de la vivienda, un problema agravado durante el actual mandato pues cuando Sánchez llegó a Moncloa no figuraba ni entre los quince primero problemas del país y ahora lidera la tabla. "El precio de la vivienda ha crecido más de un 50%, el doble que el salario de los jóvenes", ha apuntado, criticando medidas como el teléfono 047 o la campaña que Vivienda tuvo que retirar porque se "reía de los jóvenes".

APAGÓN, MIGRACIÓN Y POLÍTICA INTERNACIONAL

El apagón del pasado mes de abril es el tercer "fracaso" que atribuye al Gobierno, al que reprocha que no haya cesado "a los culpables" ni rectificado su política energética. "No ha asumido ninguna responsabilidad sobre lo sucedido, insistiendo en una política energética errada, manteniendo el calendario de cierre de las centrales nucleares incluso contra el mandato de las Cortes", ha indicado.

El cuarto "fracaso", según Feijóo, ha sido su política migratoria, que ha tildado de inexistente y, por tanto, de "inhumana", una situación que a su juicio "provoca cada año que sigan perdiendo miles de vidas en el mar mientras las mafias se llenan los bolsillos".

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno haya "convertido el reparto de menores migrantes en una herramienta de negociación" con Junts y el PNV. "¿Se puede ser más hipócrita que pedir a los demás que cumplan lo que no exiges a tus socios?", ha preguntado.

En el ámbito internacional, el presidente del PP ha afirmado que el Gobierno ha cruzado "líneas que no tienen retorno", citando, entre otros episodios, los acuerdos sobre gasto en defensa en la cumbre de la OTAN y la relación con Venezuela. Ha señalado que "el resultado es una progresiva desconfianza de nuestros socios", que, según ha dicho, "ya se ha manifestado en una notable pérdida de presencia de España en las reuniones sobre la seguridad de la Unión Europea y sobre Ucrania".

FONDOS EUROPEOS, JUVENTUD, MUJERES Y FAMILIAS

Como sexto fracaso ha situado la gestión de los fondos europeos. Ha asegurado que "la gran oportunidad del pasado mandato se ha convertido en el mayor fracaso económico de este Gobierno". "Su ejecución es irrisoria y hasta diciembre del 2024 se había ejecutado el 19,5%", ha apuntado.

También cree que el Ejecutivo ha fracasado ante la juventud. "A los jóvenes se les está arrebatando la esperanza. Siete años de sanchismo han acabado con el principio de prosperidad que impulsaba cada generación", ha denunciado, acusando al Gobierno de haber forzado a este colectivo a "resignarse a vivir peor que sus padres. al mismo tiempo que dice que "España va como una moto". "Es insultante", ha criticado.

El octavo "fracaso" que ha mencionado es el de la protección de las familias, pues, pese a que el Ejecutivo ha ingresado más por impuestos y ha incrementado la deuda pública, "el empobrecimiento de los españoles es constante". Así, ha citado el aumento del precio de la cesta de la compra, "un 40% más cara", y "un centenar de subidas de impuestos".

El penúltimo "fracaso" lo ha vinculado a la protección de las mujeres. Feijóo ha denunciado "la mayor hipocresía de este gobierno" en esta materia y ha aseverado que "han protegido más a los machistas que a las mujeres", mencionando la desprotección de las víctimas y el aumento de los delitos sexuales.

"NO MIRARÁN A OTRO LADO" EN CORRUPCIÓN

Finalmente, el presidente del PP ha aludido a la corrupción como un fenómeno que, según ha dicho, "es imposible de abarcar". Y ha manifestado que su partido "está trabajando y cumpliendo sus obligaciones de fiscalización del gobierno ante conductas presuntamente irregulares y a veces, en la mayoría, sumamente delictivas".

En este punto, ha mencionado la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. "Hay decenas de casos sospechosos en nuestro país. Analizaremos el grado de sospecha, la verosimilitud de esos indicios y actuaremos con la consecuencia y la contundencia con la que habíamos venido a actuar, con mesura, con tranquilidad, con proporcionalidad, pero desde luego no vamos a mirar para otro lado. Para eso ya está el Gobierno y sus socios", ha remarcado.

LLAMAMIENTO A "PRESERVAR EL ORGULLO DE PAÍS"

Finalmente, el mandatario 'popular' ha afirmado que aunque la situación actual del "país es muy grave y se transita la decadencia", ha especificado que "quien está fracasando es el Gobierno, no la nación". Entonces, ha hecho un llamamiento a "preservar el orgullo y la autoestima del país" y ha recordado que su partido ha presentado durante el año 38 leyes y distintos planes como alternativa política.

También ha señalado a Pedro Sánchez para afirmar que él y su gobierno "están condenados, pero España no lo está", comprometiéndose a trabajar para dar a España -- "el mejor país del mundo"-- el Gobierno que necesita". "Somos un gran país. Que nadie asuma un fracaso que no es el suyo", ha aseverado.

Tras asegurar que 2026 será el "año del cambio" en España, el jefe de la oposición ha recalcado que el PP "no va a quedar atrapado" en una "espiral de política destructiva" y "ante cada muestra de "degeneración" responderá con una idea "para la regeneración".