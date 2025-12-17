¿Será 2026 el último año de Sánchez en la Moncloa? ¿Por qué motivo?

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que la Audiencia Nacional investiga las cuentas del PSOE porque hay "demasiados indicios y sospechas" de delito y ha opinado que Pedro Sánchez "ha institucionalizado" la corrupción en el partido.

En un vídeo remitido a los medios se ha referido así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de abrir una pieza separada secreta con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción.

Gamarra ha apuntado a la “gravedad de los hechos investigados” y ha remarcado que “son demasiados indicios y demasiadas sospechas sobre la financiación del partido que llegó al Gobierno prometiendo acabar con la corrupción".

"El juez ha tomado esta decisión a la vista de la documentación aportada por el propio PSOE sobre los pagos en metálico a sus dirigentes, incluido a Pedro Sánchez. Pagos realizados desde 2017, año en el que el actual presidente recuperó la secretaría general del partido y todo ello después de que la UCO apuntara la existencia de pagos sin respaldo documental en un informe muy reciente", ha considerado la dirigente popular.

Por ello, insiste en "dar voz y voto" a los españoles ante todos los casos de corrupción que "acorralan" a Sánchez porque “un líder de un partido bajo sospecha no puede seguir al frente de un Gobierno".

“Todo lo que rodea a Sánchez está bajo sospecha”, ha zanjado Gamarra.