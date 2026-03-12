Salvador García Ayllón, ingeniero de Caminos: "Ya tenemos bastante claro que el origen del accidente está en la infraestructura, en la vía: lo raro es que no haya habido una detección previa"

La investigación sobre el reciente accidente de tren avanza y, según los expertos, cada vez se afianza más la tesis de un fallo en la infraestructura. Así lo ha explicado Salvador García Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, donde ha señalado que tanto las cajas negras como los últimos informes descartan el fallo humano o un problema en el propio tren, centrando el foco en la vía.

El foco en la infraestructura

García Ayllón ha sido claro al respecto: “El problema está claramente ya así centrado en la infraestructura, en la vía”. Aunque el origen del problema parece estar localizado, el experto apunta que ahora “habrá que ver exactamente” si la causa fue una mala ejecución de una soldadura, un problema de mantenimiento o una combinación de ambos factores, algo que considera “bastante probable”.

Europa Press Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz

Un buen mantenimiento, según el ingeniero, habría sido clave. Las inspecciones, que incluyen revisiones visuales, geométricas y, sobre todo, por ultrasonidos, son las que permiten detectar microfisuras en los rieles. Estas pruebas podrían haber revelado si el problema “venía de días antes o de semanas antes, o incluso meses antes”, una información que a día de hoy se desconoce, ya que el informe de la última inspección ha sido declarado bajo secreto por Adif.

Informes bajo sospecha

La jueza que investiga el caso ha calificado de “incongruentes” algunos informes presentados por Adif, la empresa pública encargada del mantenimiento. Para García Ayllón, esta situación “es un poco extraña” y se suma a otros acontecimientos anómalos, como la retirada de material clave del lugar del accidente por parte de Adif “sin autorización judicial”.

Óscar Puente / Redes Sociales Vía fracturada en Adamuz

El director del departamento de Ingeniería Civil ha subrayado la gravedad de estas irregularidades. “Que los informes tengan problemas es una situación grave”, ha afirmado, porque Adif es “juez y parte” en este proceso. A diferencia del accidente de Angrois, donde hubo imágenes claras y una asunción de responsabilidades, en este caso la investigación se basa en la reconstrucción de hipótesis sin una causa evidente.

Responsabilidades penales y económicas

El experto ha advertido que estas acciones podrían interpretarse como un intento de “evitar algunas pruebas” de cara al futuro juicio. Las consecuencias, ha recordado, podrían implicar “responsabilidades penales o económicas muy grandes”, tanto por el coste del material ferroviario como por las altas indemnizaciones que previsiblemente se derivarán del siniestro.