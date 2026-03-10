Las cajas negras del accidente de Adamuz desvelan que solo pasaron 15 segundos desde que descarriló el Iryo hasta que impactó con el Alvia

El programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito ha adelantado las primeras y sobrecogedoras conclusiones que se extraen del análisis de las cajas negras de los trenes implicados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que solo transcurrieron 15 segundos desde el momento en que el tren Iryo descarriló hasta que colisionó frontalmente con el Alvia. Este avance en la investigación ha sido posible después de que el juez desbloqueara el análisis de las cajas negras.

Una secuencia de 15 segundos

El informe detalla que el tren Iryo, que se salió de la vía, circulaba a una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora en el momento del siniestro. Por su parte, el tren Alvia, que hacía la ruta Madrid-Cádiz, se movía a 141 kilómetros por hora y había salido de la capital con cinco minutos de retraso sobre el horario previsto, un factor que ahora será objeto de análisis.

La investigación continúa

Pese a estos reveladores datos, la investigación todavía tiene fases pendientes. Según se informó en 'La Linterna', aún queda por delante el visionado de las imágenes grabadas por las cámaras situadas en el interior de los vagones, que podrían aportar información crucial sobre las circunstancias exactas del accidente. La gestión de las pruebas por parte de Adif ha sido un punto de controversia, llegando a poner en jaque la investigación, como informó COPE.

El siniestro ha generado un hondo pesar y un debate sobre la seguridad en las infraestructuras. Familiares de las víctimas, como Javier Cundado, han expresado su dolor y han cuestionado si una mayor inversión en mantenimiento podría haber evitado la tragedia, poniendo de manifiesto el lado más humano del accidente.