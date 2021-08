¿Conseguirá Podemos ganarle la batalla al PSOE con la bajada del recibo de la luz?

Podemos presiona al PSOE para forzar una rebaja urgente del recibo de la luz y proponen intervenir en el precio de la factura de la luz por decreto ley. Rocío Esteban periodista de ‘La Razón’ ha estado en ‘El Cascabel’ para analizar una situación en la que la luz vuelve a repuntar el mercado mayorista y marca un precio medio superior a los 100 euros MWh/h. Respecto a si Podemos es capaz de ganarle este frente al PSOE con sus presiones, Rocío afirma que sí ya que “los presupuestos pueden depender en gran medida de este tema, personalmente la batalla más factible para que pueda ganar Podemos creo que es la del salario mínimo interprofesional, la verdad es que Yolanda Díaz se ha impuesto en este sentido y Calviño torció el brazo. Lo que descartamos es una ruptura del gobierno de coalición a pesar de que estén pasando un momento convulso, además en Podemos hablan de no permitirse el coste electoral de cerrar la puerta en el Consejo de Ministros y abrir la puerta a un gobierno de centro-derecha.

Por su parte, el economista Daniel Lacalle indica que “no es cierto que el precio final lo marque el gas natural sino que es demagogía, el mercado marginalista no es eso. Hemos visto algunas ocasiones como a principios de este año que el precio de mercado de mayorista estaba a 0, no es una cuestión del gas natural, en España el precio en el mercado mayorista no es más alto que el de los países de nuestro entorno, si miramos los futuros publicados para 2022 y 2023 los precios mayoristas de España son menores a los de Francia o Italia. El problema está en que España es el único país que tiene una tarifa regulada que está 100% al precio mayorista diario y cuando pasa que el precio mayorista baja el Gobierno se ponía la medalla y en la UE las tarifas reguladas están ligadas al mercado de futuro, incluso Portugal que tiene el mismo precio mayorista que nosotros. Lo que hay que hacer es ligar la tarifa regulada al precio de mercados de futuro. Otro problema es que la electricidad en España es que es más del 70% de costes fijos regulados e impuestos, tenemos que sacar de la tarifa gastos que no tienen que ver con el consumo de energía y eso se puede hacer por ejemplo con proyecto de fondos de sostenibilidad del sistema eléctrico que ha dinamitado Podemos y ha sido el Gobierno quien ha fijado una tarifa más cara que hace al consumidor más difícil de ahorrar. También tenemos que tener en cuenta en esta subida los derechos de emisión del CO2 que se han disparado y eso es un impuesto encubierto por el cual el gobierno va a recaudar este año 2.300 millones de euros”.

Reforma de las pensiones

En cuanto a las pensiones, el Gobierno ha aprobado la primera parte que hace referencia a los impuestos para sostener el sistema y ajustes de hasta un 21% en las prejubilaciones, Lacalle explica que “no vamos a mantener el sistema de viabilidad de las pensiones ya que lo que ha aprobado el Gobierno tiene un paquete por el cual el Estado tiene que financiar a la Seguridad Social para cubrir el agujero solamente de este año, por lo tanto con las estimaciones que hay la Seguridad Social será deficitaria incluso con estos cambios durante los próximos 7 años sin duda. El problema es que el Gobierno vuelve a utilizar una táctica que es la de pasar la pelota al siguiente que consiste, en primer lugar, revalorizar las pensiones con el IPC y no va a ocurrir según las estimaciones, en segundo lugar, lo que hacen es que paguemos más ahora y nos jubilemos más tarde para cobrar menos y durante menos tiempo en un futuro”.

Además, Daniel pone de manifiesto que “el problema en cuanto a si la Comisión Europea le va a parecer bien será más importante creo por tardar en reconocer la incapacidad. La Seguridad Social y el Sistema de Pensiones tiene 3 problemas fundamentales: el problema demográfico, el problema económico y el problema laboral; y no se está haciendo nada por resolverlos.