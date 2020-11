Pitingo, en 'El Cascabel': "Se me caen las lágrimas al ver a Sánchez dar el pésame a un terrorista de ETA"

El cantante Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido artísticamente como Pitingo, ha narrado en 'El Cascabel' de TRECE cómo está viviendo las críticas que ha recibido y las amenazas de muerte por valorar en sus redes sociales el acuerdo entre PSOE y EH Bildu para aprobar los Presupuestos: "Llevo varios días con ansiedad y tristeza de ver que esta gente pertenece al Gobierno. No matan, pero tampoco se arrepienten".

"Se me caen las lágrimas al imaginarme a las víctimas, a esos familiares a los que les han matado a sus hijos, hermanos, madres y padres, viendo en la televisión dar a Pedro Sánchez el pésame a un terrorista y viendo esta barbarie", ha confesado Pitingo. "Es indignante, terrorífico. Encima tenemos que aguantar que digan que van a venir a Madrid a destruir el régimen. ¿Pero de qué están hablando? El odio se les ha quedado metido en sus corazones".

Pitingo ha asegurado en su entrevista en TRECE que "cada vez que ETA mataba llorábamos lo que no te puedes ni imaginar, mataban a criaturas inocentes, periodistas e incluso políticos del PSOE que es lo que más me sorprende. No entiendo cómo Pedro Sánchez, este presidente que a mí no me representa, puede mirarles a la cara.No todo vale en esta vida y España se está partiendo en cuatro trozos. No podemos permitir eso".

Por ello, el cantante ha hecho un llamamiento: "El pueblo de España debe abrir los ojos y ver la barbarie que están cometiendo estas personas. Yo no soy político, soy cantante, habrá gente que piense que estoy haciendo esto por darme o conocer, pero no, jamás en mi vida he hablado de política hasta ahora al ver esto de Bildu, que son ETA, digan lo que digan".

En esta línea, Pitingo ha mandado este mensaje a Pedro Sánchez: "Con la memoria histórica se acuerdan de lo que pasó hace 80 años, pero no de lo que pasó hace 8 años. Estoy indignado como millones de españoles. Estoy agunstiado, yo no quiero a estas personas en el Gobierno central. No entieno que Bildu tenga tantísima voz y encima poniendo condiciones continuamente. No quieren hacer las paces con España, solo se quieren a ellosy cuidado con ponerles un caramelo en la boca a estas personas, veremos qué pasa cuando se lo quiten".

Sobre las miles de críticas que ha recibido por manifestar su opinión en las redes sociales, Pitingo ha señalado que "hay un regimiento radical que, en el momento en el que dice alguien algo que no piensa igual que ellos, se te echan encima como lobos, insultando, puede ser que tenga hasta 4.000 tuits diciéndome ‘gitano de mierda’, 'analfabeto', me dicen que estudie y me mandan amenazas de muerte. Existe una izquierda radical que digo claramente que ha creado Podemos".

El cantante también ha denunciado, en exclusiva para 'El Cascabel', la amenaza que ha recibido su hijo a través de una llamada telefónica: "He recibido hoy tres llamadas de número oculto tras una entrevista en un medio de comunicación y me han dicho: “Hola Pitingo, tu calle es 'tal tal tal'”, y les he dicho que no, y me dicen “es que le queremos mandar un regalo a tu hijo”. Al colgar he ido a comisaría y he puesto la denuncia. Me da miedo sinceramente. Hoy mi hijo ha salido a la calle, se supone que ETA ya no existe, y estábamos mi mujer y yo pendientes todo el rato porque nos da miedo, es que te amenazan de muerte. ¿Quién dice que no puede venir alguien a mi casa y hacerle algo a mi familia o a mi hijo? La gente se está volviendo loca".

"Estoy con una mezcla de sentimientos", ha explicado Pitingo. "Siento pena, rabia, mucha tristeza, estoy a la vez agradecido porque son millones de personas las que me han apoyado, yo estoy también con ellos. Me dicen valiente pero yo solo he dicho lo que pensaba, lo que siento, lo que he sufrido también, y estoy con todas esas millones de personas que están en contra de lo que está pasando".

El cantante ha narrado, además, cómo vivió en primera persona el miedo que producía el terrorismo de ETA cuando su familia su mudó a Madrid y su padre se hizo guardia civil: "Lo primero que me dijo mi padre es que no dijésemos ni en el colegio ni en ningún sitio que éramos hijos de un guardia civil. Viví cómo mi padre tenía que mirar todos los días los bajos de los coches por si nos habían puesto bombas, viví las amanezas".

Concretamente, Pitingo ha contado cómo recuerda "esa alarma que sonaba a las 3 o las 4 de la mañana que despertaba a todo el mundo, venía mi padre y todos los guardias civiles, hombres y mujeres, corriendo de trabajar a recogernos a las familias para sacarnos del cuartel corriendo y llevarnos a un descampado hasta que llegasen los de explosivos y quitasen esa bomba". Incluso confiesa recordar "amigos de la infancia que se tuvieron que ir a Nueva York porque a su padre le llamaron directamente a casa y le dijeron que lo iban a matar a él y a su familia".

Pero esta no ha sido la única experiencia que recuerda Antonio Manuel, Pitingo. También vivió el atentado del parking P2 en Barajas: "Estaba trabajando en el aeropuerto en ese momento. Sonó un estruendo que automáticamente sabía que era una bomba. Otra vez todos para casa, otra vez todo el mundo encerrado en el cuartel, y los guardias civiles armados hasta los dientes".

Antonio Jiménez ha preguntado a Pitingo también sobre la serie 'El desafío: ETA', la cual ha asegurado haber visto y recomendar a todo el mundo: “Yo he llorado viéndola". Además, en esta línea, ha confesado que "cuando hoy me han preguntado en una entrevista que si era una guerra o una lucha armada, yo he dicho que pegar un tiro en la nuca por la espalda no es una guerra, es de cobardes, asesinos, sinvergüenzas".

"Puedo ser analfabeto en muchas cosas porque no he estudiado, sí mi carrera de música y he llegado hasta donde he llegado por mi música y mi voz, pero tengo una cosa clara", ha admitido Pitingo, "que sé diferenciar el bien del mal y esta gente no es buena”.

Sobre sus raíces, el artista ha reconocido estar "orgulloso de ser hijo de una gitana y de un guardia civil. Imprime carácter y te puedo asegurar que en redes sociales todo el pueblo gitano se ha manifestado a favor mía y de lo que ha pasado. Mis padres me han inculcado unos valores muy importantes, no sería quien soy de no ser por ellos. Mi padre es una persona maravillosa, mi hermano pequeño también, que es guardia civil, e igual que mi madre y toda su familia”.

Por último y a causa de la situación que se vive por la covid-19, Antonio Manuel ha denunciado que “los artistas están pasando penurias igual que los técnicos de sonido y las personas que los rodean. Yo muevo a un equipo de 30 personas. Pero este ministro de Cultura no dice nada. Eso sí, para subvenciones para hacer películas para hablar sobre Franco, esto y lo otro hay dinero, pero para los artistas, nada”.