¿Perdona Sánchez la deuda en Cataluña sólo para seguir en Moncloa?

El Gobierno catalán de Salvador Illa ha exhibido este lunes su sintonía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez al formalizar una veintena de acuerdos en dos comisiones bilaterales, combinados con el anuncio de la quita parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pactada con ERC.

Hacía tres años que no se reunía la Comisión Bilateral y catorce que no lo hacía la Comisión Mixta de Transferencias, dos foros de encuentro entre las administraciones estatal y catalana que se suman a la Comisión de Infraestructuras, que tuvo lugar el pasado lunes y no se llevaba a cabo desde julio de 2022, y a la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, que volverá a reunirse este viernes tras celebrarse por última vez en julio de 2024.

La "normalización" de las relaciones con el Estado ha venido acompañada del pacto anunciado este mismo lunes entre ERC y el Gobierno para la condonación de 17.104 millones de la deuda contraída por la Generalitat con el FLA, un mecanismo que Hacienda ha propuesto aplicar a todas las comunidades de régimen común, hasta un montante total de 83.252 millones de euros.

Este acuerdo entre republicanos y socialistas, que se remonta a los pactos de la investidura de Sánchez en 2023, deberá contar con otros dos vistos buenos para salir adelante: el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá este miércoles, y ante el que el PP ya ha anticipado el rechazo de sus consejeros; y posteriormente una mayoría del Congreso de los Diputados.

En Moncloa tienen un tercer motivo para mostrarse satisfechos: Junts ha decidido retirar la proposición no de ley que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, para así dar "tiempo" al Ejecutivo a "materializar" los acuerdos pendientes.

"Una nueva etapa"

En el Palau de la Generalitat la voz cantante la han llevado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que han presidido las dos comisiones bilaterales reunidas este lunes.

Torres ha mantenido previamente una reunión con el president Salvador Illa, mientras que Dalmau ha expuesto los acuerdos que se cerrarían luego a los grupos parlamentarios (solo han acudido a la cita PSC-Units, Junts, ERC y Comuns) y a los principales sindicatos, patronales y entidades municipalistas.

En rueda de prensa, tanto Torres como Dalmau han defendido que trabajar "codo con codo" y con actitud de "colaboración" da más frutos que apostar por la "confrontación".

Entre la veintena de acuerdos formalizados este lunes destacan cuatro: ampliar la plantilla de los Mossos hasta 25.000 efectivos en un plazo de cinco años; incorporar más de 60 nuevos juzgados entre 2025 y 2028; un grupo de trabajo para crear un Consorcio de Inversiones, pactado entre ERC y el PSC; y la asunción por parte de la Generalitat de todas las funciones y facultades para la formación y nombramiento de funcionarios municipales.

Alegría en ERC y recelos en Junts por la quita de deuda

El Gobierno central ha cedido a ERC la oportunidad de reivindicar el acuerdo sobre la condonación parcial de la deuda con el FLA, ya que ha sido su presidente, Oriol Junqueras, quien ha anunciado el pacto antes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diera los detalles de la medida.

"Es fácil constatar que hemos ido más allá de lo inicialmente previsto", ha reivindicado Junqueras, puesto que el acuerdo entre republicanos y socialistas preveía la quita del 20 % de la deuda con el FLA, frente al 22 % finalmente pactado.

Dalmau ha agradecido a ERC el papel desempeñado, dado que "para llegar a acuerdos hace falta mucha valentía y mucha determinación", al tiempo que ha pedido "altura de miras" a todos los grupos para validar esta propuesta en el Congreso.

Un mensaje dirigido, entre otros, a Junts, cuyo secretario general, Jordi Turull, ha evitado valorar el pacto al indicar que no lo había podido estudiar, si bien ha lanzado un aviso: para resolver el conflicto político entre Cataluña y España es hora de que "se acabe el café para todos", también en materia de financiación.