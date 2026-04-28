Paloma Barrientos: "La princesa Leonor ha tenido mucho que ver en la elección de su carrera y será en esta universidad pública por dos razones"

La Princesa Leonor continuará su formación académica en la Universidad Carlos III, una decisión que ha sido analizada por la periodista de ‘Vanitatis’, Paloma Barrientos, en el programa 'El Cascabel' de TRECE. Barrientos considera que la elección de una universidad pública era la opción más lógica y esperada para la heredera al trono, y que la propia princesa ha jugado un papel fundamental en esta determinación.

Las claves de la elección

Según Barrientos, la elección de la Universidad Carlos III responde a dos motivos principales. Por un lado, la presencia de estudiantes internacionales, algunos de los cuales ya coincidieron con la princesa en su etapa en Gales, le ha proporcionado buenas referencias del centro. Por otro lado, destaca la seguridad, ya que se trata de un campus "bastante tranquilo y muy fácil en cuestión de seguridad".

La periodista ha defendido la decisión, afirmando: "estoy a favor absolutamente de la universidad pública, y creo que no podía ser de otra manera que la heredera, que la princesa Leonor estudiara en una universidad pública". Además, ha revelado que, según sus fuentes, "la princesa ha tenido mucho que ver en esta en esta elección", lo que subraya la implicación personal de Leonor en su futuro académico.

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Una formación de élite

La elección de la carrera tampoco ha sido una sorpresa. La infanta Sofía estudia Relaciones Internacionales y su padre, el rey Felipe VI, cursó Derecho con asignaturas específicas. Barrientos recuerda que "la princesa de Asturias es la heredera" y, por tanto, su plan de estudios debe enfocarse en conocimientos que le serán útiles para su futuro rol.

De hecho, la periodista sostiene que la formación militar de Leonor en la Academia de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín la sitúa en una posición ventajosa. Considera que sus conocimientos actuales están "bastante por encima de sus propios compañeros de primero" debido a la dureza de su instrucción, donde los privilegios han sido escasos.

Vida social y amistades

Aunque se espera que la universidad sea para Leonor un "termómetro del día a día" que le permita "palpar la calle", Barrientos matiza la naturaleza de sus futuras relaciones. Recuerda que las "grandes amistades" del rey Felipe provienen de su etapa militar, y no del "mundo pijo", y vaticina que los "verdaderos amigos" de la princesa serán sus compañeros de las academias de Zaragoza y Marín.

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Sobre la vida personal de la heredera, la periodista ha señalado que se sabe "muy poco", pero ha confirmado que durante su formación militar ha podido disfrutar de momentos propios de su edad, como "salir a tomar cañas" o "tomarse las hamburguesas". Barrientos concluye con el deseo de que la princesa "realmente también tenga una vida una vida cotidiana y de diversión de una chica de su edad".

La transición de la vida militar a la universitaria queda reflejada en la actualidad informativa, con la Casa Real distribuyendo imágenes de su segundo vuelo en solitario mientras la prensa ya titula sobre su futuro, como la portada de 'El Mundo': "Leonor del cielo a la Carlos III".