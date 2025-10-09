¿Quién merecería más el Premio Nobel de la Paz?: ¿Pedro Sánchez o Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que confía en que el "lunes o martes" los rehenes finalmente sean liberados y ha destacado que su Administración ha logrado "algo realmente increíble que nadie pensaba que fuera posible conseguir", que no es otra cosa que la paz en Oriente Próximo.

Cargando…

"Sabemos dónde está la mayoría (de los rehenes). En realidad, los cuerpos son un problema mayor porque algunos serán un poco más difíciles de encontrar. Es terrible hablar sobre ello, pero (...) lo haremos lo mejor que podamos", ha reconocido.

Trump ha asegurado que nunca antes un presidente de Estados Unidos ha tenido relaciones como las que ha tenido él, las cuales le han servido para sacar adelante un acuerdo entre Israel y Hamás. "Nunca he visto nada igual, pero de verdad hay paz en Oriente Próximo", ha dicho en la reunión de gabinete de este jueves.

Incluso la gente que "nunca les dio un trato justo", ha dicho, no han tenido más remedio que aceptar que lo han logrado. "A todo el mundo le encanta", ha celebrado Trump, que ha concedido en esta ocasión el buen tratamiento de lo ocurrido a esos medios a los que suele calificar como 'fake news'.

Trump ha adelantado que intentará viajar a Israel tras pasar por Egipto, donde queda pendiente una firma y ha vaticinado que Gaza será reconstruida. "Hay una enorme riqueza en esa parte del mundo" y "vamos a ver a grandes países dando un paso al frente y poniendo mucho dinero y ocupándose de las cosas", ha asegurado.

"Hay un espíritu tremendo que no he visto nunca", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, quien ha asegurado que son 28 los rehenes muertos que serán entregados por Hamás, cuyas bajas, apunta, serían unas 70.000.

"Eso es una gran retribución, pero en algún momento todo eso tiene que parar", ha concedido Trump, que también ha tenido palabras de elogio para los integrantes de su Administración, pero también para los países que han mediado, con especial mención a Turquía, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, o Indonesia.

"El mundo se ha unido para esto. Gente que no se llevaba bien, países vecinos que francamente no se gustaban (...) Todos los americanos deberían estar orgullosos del papel que nuestro país ha jugado para llevar este terrible conflicto a su fin", ha ensalzado el presidente de Estados Unidos.

Trump ha asegurado que hasta Irán ha reconocido la "grandeza" de su plan. "Están totalmente a favor de este acuerdo. Se lo agradecemos y trabajaremos con Irán", ha adelantado, aunque siempre bajo la premisa de que no pueden tener armas nucleares.

"Irán quiere trabajar en la paz ahora. Nos han informado. Tenemos importantes sanciones sobre Irán (...) También nos gustaría que pudieran reconstruir su país. Pero no pueden tener un arma nuclear", ha remachado.