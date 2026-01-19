Amparo: "La que se armó y nos llamó la policía porque a mi marido se le ocurrió cambiar la cartera mientras esperaba el avión y la tiró a una papelera"

El programa 'Herrera en COPE', en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha recogido numerosos testimonios de oyentes sobre el apego a objetos antiguos. Entre ellos destaca la historia de Amparo, cuyo marido provocó un gran revuelo en un aeropuerto por culpa de una cartera.

Amparo ha relatado que su marido, Rafa, poseía una "cartera muy vieja y cochambrosa" que avergonzaba a toda la familia cada vez que la usaba en público. "No sabía si iba a pagar o es que iba a pedir dinero, de lo vieja que era", ha comentado la oyente. La cartera, con más de 15 años de antigüedad, parecía un acordeón por la cantidad de tickets caducados y papeles que guardaba en su interior.

A pesar de que le regalaron una cartera nueva de piel, él se resistía a abandonar la antigua, a la que consideraba su amuleto. Finalmente, el día que tenía que coger un avión, decidió hacer el cambio mientras esperaba en el aeropuerto. Tras pasar sus pertenencias a la cartera nueva, arrojó la vieja a una papelera, sin percatarse de que aún contenía tarjetas de crédito antiguas.

Este gesto desató una alerta de seguridad. Los guardias de seguridad del aeropuerto encontraron la cartera y, al ver la documentación, avisaron a la policía pensando que se trataba de un robo. La policía contactó con la familia, que vivió momentos de pánico creyendo que a Rafa le habían robado, mientras él volaba ajeno a toda la confusión generada.

Alamy Stock Photo Objetos personales dentro de una bandeja del control de seguridad de un aeropuerto

Tesoros cotidianos con historia

El espacio radiofónico, conducido por Alberto Herrera, ha servido de altavoz para otras historias de apego material. Es el caso de Ángel, un oyente que lleva 51 años utilizando a diario el mismo juego de cubiertos que le regalaron en su primera comunión. Por su parte, Miguel Ángel duerme con camisetas que tiene desde los 15 años y que, según describe, ya están tan lavadas y tan finitas que parecen papel de fumar.

Ya están tan lavadas y tan finitas que parecen papel de fumar" Ángel Fósforo

Otros oyentes también han compartido sus objetos más preciados, como Pili, que conserva una radio marca National de su abuelo que funciona a la perfección, o Ignacio, que a sus 64 años todavía guarda unos zapatos Yanko que su madre le compró hace cinco décadas.

Los transistores han sido la única alternativa para que los ciudadanos se mantuvieran informados durante el apagón

Estas anécdotas reflejan el vínculo emocional que las personas establecen con sus pertenencias, convirtiendo simples objetos en auténticos tesoros personales.

No es la primera vez, sin embargo, que el espacio radiofónico se detiene a escuchar a los oyentes hablar sobre tesoros que tienen escondidos en casa. Hace un tiempo, los ‘fósforos’ ya relataron las historias detrás de esos objetos que guardan como oro en paño, cuyo valor es más emocional que económico, demostrando que cualquier pertenencia, por común que parezca, puede tener un significado único.

Entre aquellos testimonios se encontraba el de Diego, quien compartió que su padre consiguió una copia de un autorretrato de Goya en una subasta a cambio de un trabajo de publicidad. También el de Pilar, una enamorada del ‘Mata Mua’ de Gauguin desde niña, que finalmente pudo hacerse con una réplica y decorar todo su salón a juego con los colores del cuadro.

El fervor religioso y cofrade también da lugar a la conservación de auténticas joyas, como las que posee Manolo: un cuadro del Señor del Gran Poder a carboncillo y la réplica del martillo del Señor de la Salud de los Gitanos. Más sorprendente fue el relato de David, que, trabajando como seguridad, vio cómo una familia de la aristocracia se deshacía con indiferencia de obras de Picasso y Rembrandt durante una mudanza.

Incluso un hallazgo casual puede convertirse en el objeto más preciado. Así le ocurrió a Pilar, quien durante un viaje a Viena con su marido encontró un fósil de unos cien millones de años con una forma similar a la de una hortensia grande. Un recuerdo que, según sus palabras, es “una maravilla” y que conserva como su mayor tesoro. Puedes escuchar aquí esa sección íntegra.