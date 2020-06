María Jesús del Barco, jueza: "El CGPJ debería pedir la dimisión de Marlaska"

La jueza María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha analizado en 'El Cascabel' la postura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Del Barco ha valorado el caso como "una intromisión o un intento de intromisión en la labor de los jueces. Los jueces tenemos que trabajar con la certeza de que, cuando encargamos [una investigación] a la Policía Judicial, esta actúa con sujeción estricta a nuestras órdenes, de reserva, de cómo queremos que se hagan esas diligencias y de que sea a nosotros a quienes se nos reporte el contenido de esa investigación".

Además, para la magistrada, la actuación del ministro Marlaska "atenta contra los principios básicos de nuestro sistema democrático, de la separación de poderes y del justo equilibrio entre todos los poderes del Estado".

Por eso, desde la APM exigen al Consejo General del Poder Judicial que pida la dimisión de Marlaska. Y es que Del Barco también ha criticado el hecho de que el CGPJ no se haya pronunciado sobre el asunto, siendo "el órgano que constitucionalmente está encargado de velar por el amparo y la independencia de los jueces". "Ni siquiera hemos leído una nota de prensa o que se haya pedido una explicación, no ha hecho absolutamente nada", se ha quejado la magistrada.

Preguntada por la relevancia que podrían tener un juicio las imágenes desveladas hace unos días en las que la ministra de Igualdad, Irene Montero, habla sobre la incidencia del coronavirus en la manifestación del 8M, Del Barco ha señalado que el valor probatorio del vídeo "sería una mera declaración testifical, una prueba más a valorar con el resto".

La juez ha añadido que Montero "sabía que [los periodistas] podían escuchar lo que estaba diciendo. Está en un ámbito completamente abierto y hablando en un todo de voz en el que no está precisamente susurrando, por lo que privacidad no hay ninguna". "No creo que se haya revelado nada, sinceramente porque hemos visto las imágenes [de la manifestación] en televisión", ha apuntado Del Barco.