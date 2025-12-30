Un magistrado advierte a Sánchez: los casos que afectan al PSOE son "una bomba de relojería"

El magistrado Jesús Villegas ha analizado el panorama judicial que afronta el Gobierno y el PSOE para el próximo año. En una intervención en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, presentado por Ana Samboal, Villegas ha señalado que los casos que deberían preocupar más al presidente, Pedro Sánchez, no son los que afectan a su entorno personal, sino aquellos que pueden salpicar a la organización, ya sea al partido o al Ejecutivo.

Una bomba de relojería para el presidente

Preguntado sobre qué casos le generarían mayor inquietud si fuera el presidente, el magistrado ha sido claro. “Estaría especialmente inquieto en aquellos casos que puedan afectar directamente al gobierno o al partido socialista”, ha afirmado Villegas, calificándolos como una “bomba de relojería” porque “no saben todavía lo que va a ocurrir, que no saben las ramificaciones”.

El jurista considera que las investigaciones sobre tramas organizadas son como una metástasis. “Es que no sabes las células cancerígenas dónde pueden acabar, le puede terminar reventando en la cara”, ha explicado, advirtiendo de que estos casos “pueden hacer que se quede sin suelo, sin piso donde asentar los pies”.





Villegas diferencia estos casos de los que afectan al entorno más cercano del presidente, como su esposa o su hermano. A su juicio, aunque “hacen mucho daño desde un punto de vista político, de la imagen”, su impacto es más limitado. “Condenan a su hermano, condenan a su esposa. Pues mira, ya está mala suerte, la gente se olvida, y con una campaña electoral bien hecha y con el paso de los meses, pues, a lo mejor el impacto electoral no es tan grande”, ha opinado.

Calendario judicial de 2026

El magistrado ha distinguido entre los procedimientos cuya investigación ha terminado, en los que “podemos estar bastante seguros de que habrá sentencia el año que viene”, y aquellos en los que la instrucción sigue adelante. Estos últimos, ha advertido, “posiblemente continúen alimentando titulares de prensa” al poderse abrir nuevas ramas o aparecer nuevos investigados.

Rocío Ruz / Europa Press La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, junto al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

Sobre los casos que serán juzgados por un jurado popular, como podría ser el de la esposa del presidente, Villegas ha admitido que el procedimiento es “el más complicado”. Sin embargo, ha matizado que, aunque pueda ir “un poquito más lento”, no impedirá que haya una resolución. “Aunque pueda ir un poquito más lento, yo creo que [...] con vistas al año completo, también tendremos la sentencia”, ha asegurado.

La pista del dinero

Finalmente, Villegas ha concretado qué investigaciones considera más delicadas para el PSOE y el Gobierno. Se ha referido a las supuestas comisiones que “habría percibido Zapatero por el rescate de la empresa Plus Ultra” y a los pagos que “supuestamente se efectuaron por el partido socialista en unas condiciones un poco oscuras”. En este sentido, ha lanzado una advertencia: “El dinero siempre deja rastros”.