"Cada llenado del camión cuesta 400 euros más y hablamos de 1.600 euros extra al mes; los ciudadanos muy pronto empezarán a pagar los productos mucho más caros"

El sector del transporte de mercancías por carretera afronta una situación económica límite. El presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, ha denunciado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE que el sobrecoste del combustible se ha vuelto "inasumible", con un gasto extra de 1.600 euros al mes por camión solo para llenar el depósito. Esta escalada de precios, sumada a la falta de interlocución con el Gobierno, ha puesto al sector en una situación muy grave que amenaza con paralizar la cadena de suministro.

Excluidos de la negociación

Hernández ha criticado duramente al Ejecutivo por dejarlos fuera de la mesa de negociación. "Con nosotros no tienen interlocución, ese es el gran problema", ha afirmado en su entrevista con José Luis Pérez. Según el presidente de la plataforma, que se define como "la primera organización más representativa de autónomos y micropymes", han sido excluidos del Comité Nacional de Transporte "por unos fallos técnicos que ni nos han demostrado ni nos han documentado", lo que considera "un desprecio al transportista de a pie".

Esta falta de diálogo impide, según Hernández, abordar el principal problema: una ley de costes, aprobada en 2022, que debía impedir que se les contratara por debajo de sus costes de explotación pero que, denuncia, "no ha hecho ningún efecto". Los transportistas aseguran que siguen trabajando con precios que apenas cubren los gastos, lo que les aboca a la precariedad y les impide desde renovar sus vehículos hasta tener "salarios dignos".

Europa Press Un hombre sujeta un cartel en el que se lee: 'Esto es una ruina, ¡solución ya!', durante la manifestación de transportistas, a 14 de noviembre de 2022, en Madrid (España).

El impacto en el bolsillo del consumidor

La consecuencia más inmediata de esta crisis la notará el consumidor. Hernández ha lanzado una advertencia clara: "La ciudadanía tiene que saber que muy pronto va a empezar a pagar los productos mucho más caros". Según sus cálculos, la partida de transporte repercutirá en los productos en torno al 30 %, pero la mayor parte de ese aumento no llegará al transportista.

El presidente de la plataforma ha denunciado la especulación que existe en la cadena logística. "De ese 30 % que se le aplica al producto por su partida de transporte, al transportista efectivo llegará en el mejor de los casos un 5 %", ha explicado. El 25 % restante se lo quedan los intermediarios, una situación que ha calificado de injusta tanto para el sector como para los ciudadanos, que pagan un alto precio por el transporte sin que este revierta en quien realiza el servicio.





Movilizaciones a la vista y un sector precarizado

Ante este panorama, la amenaza de movilizaciones como las de marzo de 2022 vuelve a estar sobre la mesa. Hernández ha confirmado que ya hay asociados que "están parando voluntariamente sus camiones" porque no pueden asumir las pérdidas. "Advertimos de la posibilidad de que se repita el mismo escenario de 2022, porque cuando se desatiende una parte importante del sector y se hablan con las grandes empresas, al final se está dando una solución coja", ha sentenciado.

Finalmente, Hernández ha recordado otras reivindicaciones históricas que agravan el malestar, como la falta de atractivo de la profesión por sus duras condiciones. Ha destacado que un accidente en carretera no se considera accidente laboral, y ha insistido en la necesidad de aprobar la jubilación a los 60 años y resolver la incertidumbre sobre la tributación por módulos, cuyo plazo finaliza el 31 de marzo.