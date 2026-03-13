Daniel Lacalle, economista: "Subirá el precio del gas natural porque, además, a nuestro querido Gobierno no se le ha ocurrido otra idea que meterse con nuestros principales suministradores"

La amenaza de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz y disparar el precio del barril de petróleo a 200 dólares ha encendido las alarmas en los mercados internacionales. Sin embargo, para el economista jefe de Tressis y autor del libro ‘El nuevo orden económico mundial’, Daniel Lacalle, esta amenaza tiene más de narrativa que de capacidad real. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE con José Luis Pérez, el experto ha asegurado que la capacidad de Irán para colapsar el mercado mundial es "muy limitada" y ha puesto el foco en otros factores que a menudo se pasan por alto.

Un mercado preparado para el bloqueo

Lacalle ha recordado que la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz no es nueva y que Irán lleva "décadas" usándola, lo que ha provocado que "todas las navieras del mundo tengan rutas alternativas". Ha explicado que un cierre no lo ejecutaría Irán directamente, sino las aseguradoras, que desviarían los barcos. Además, ha subrayado un dato crucial: el 80% del crudo que pasa por allí se dirige a China, por lo que Pekín es el principal perjudicado por la inestabilidad que promueve su supuesto socio.

Según el economista, lo que ha ocurrido es que al precio del petróleo "se le ha añadido la prima geopolítica que había perdido en los últimos dos años", pero ha insistido en que "no hay un problema de suministro en el mercado". De hecho, ha revelado que hay "un millón de barriles al día que están flotando" en el mar, y que potencias como Arabia Saudí están compensando la situación inyectando "siete millones de barriles al día a través del oleoducto este-oeste".

Irán

Una muestra de debilidad estratégica

Lejos de ser una demostración de poder, la ofensiva iraní es, para Lacalle, la respuesta de "un régimen que está completamente asediado". Considera que atacar a sus vecinos del Golfo es "el error estratégico más grande" que podía cometer, ya que evidencia que "la amenaza para la zona es Irán, no es otra". Según el experto, este movimiento es una clara "muestra de debilidad, no de fortaleza", que perjudica a su único socio, China, después de que Rusia abandonara a Irán como socio estratégico "hace un par de años con el fiasco de Siria".

El economista distingue dos fases en el conflicto. Prevé que la guerra directa, con ataques diarios entre Estados Unidos, Israel e Irán, "dure bastante poco". Sin embargo, vaticina con una probabilidad "prácticamente del 90%" un escenario posterior de conflicto tenso y prolongado entre Irán y sus vecinos.

El impacto real para España: el gas natural

A la pregunta de cómo afectará esta crisis a España, Lacalle ha sido tajante: "incuestionablemente lo vamos a ver en el precio de la gasolina y, sobre todo, en el del gas natural". El experto ha señalado que, mientras la atención se centra en el petróleo, "donde está el verdadero cuello de botella es en el gas natural".

Lacalle ha criticado la posición de vulnerabilidad de España, recordando que el Gobierno "se ha metido en dos crisis diplomáticas con nuestros principales suministradores de gas natural", en referencia a Estados Unidos y Argelia. Esta situación, ha advertido, provocará que España tenga que "buscar más gas natural licuado" y, probablemente, se vea obligada a "comprar todavía más gas natural licuado a Rusia", país del que ya es el quinto mayor comprador.