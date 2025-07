¿Están legitimados Óscar López y María Jesús Montero para criticar al PP por corrupción?

La causa judicial contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que ha dejado este jueves de ser militante del PP, ha llevado al PSOE a pedir que "rinda cuentas" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que los populares desvinculan de "supuestos de hace casi diez años".

El Gobierno socialista y la izquierda parlamentaria se han pronunciado sobre la investigación al exministro de Hacienda del PP y su equipo por supuestamente crear una "red de influencias" que habría impulsado cambios legislativos para favorecer a fabricantes de gases industriales a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que Montoro fue socio fundador y presidente.

Este mismo jueves a través de un comunicado, el PP ha hecho público que Montoro ha comunicado al partido su decisión de abandonar la militancia en el partido -que anoche le abrió un expediente interno- y ha destacado que el exministro era el único afiliado de todos los cargos imputados.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exigido a Feijóo que "rinda cuentas" sobre lo que está ocurriendo "con tantísimos altos cargos" populares, ha calificado los hechos de "muy graves" y ha ofrecido colaboración con la Justicia desde el departamento que dirige.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "vergüenza" que el PP esté "echando balones fuera" y no dé "ninguna justificación" sobre la causa abierta contra Montoro.

López ha criticado que Feijóo, añade, "casualmente", no haya tenido este jueves agenda pública y no haya dado explicaciones sobre la "montaña de corrupción" en la que, dice, "ha vivido" el PP.

Ha contrapuesto la "contundencia" con la que -afirma- actúa el PSOE, al conocer supuestos casos de corrupción, con el modo de actuar del PP y ha llamado la atención sobre que no se hayan producido filtraciones sobre un caso que lleva años investigándose.

Por su parte, el titular de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado en la red X a la responsabilidad del expresidente Mariano Rajoy por rodearse de ministros "sin saber a qué se dedicaban" y se ha preguntado: "¿Acaso sabe ya el PP en qué se gastaron el dinero que supuestamente cobraron Montoro y su equipo para ahorrarles impuestos a algunos?".

El PP desvincula a Feijóo de Montoro

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha subrayado que Montoro "no tiene ninguna vinculación laboral" con el equipo de Feijóo y ha reclamado al PSOE que no intente ligar al presidente del PP "con supuestos de hace casi diez años".

Bendodo, que ha participado en un acto de partido en Estepona (Málaga), ha recordado que Montoro "ejerció hace más de siete años" y no tiene ahora ninguna vinculación laboral con "el PP actual" que dirige Feijóo.

Ha opinado que el PSOE debe tener "prudencia" y no intentar vincular a Feijóo con esta investigación y ha añadido que a los populares, para no hacer "el ridículo", no se les ocurriría culpar a Pedro Sánchez "ni de Filesa ni de la crisis económica durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero".

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha opinado, en una entrevista radiofónica, que la investigación judicial abierta a Montoro no es comparable con los supuestos casos de corrupción del entorno del Gobierno y del PSOE.

Bravo ha recalcado que la causa ya fue archivada y, tras asegurar que la información que tienen es "limitada", ha señalado que serán las personas afectadas las que tendrán que dar explicaciones.

El milagro de la corrupción

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dicho que "el conocido como milagro económico del PP en realidad es el milagro de la corrupción" y ha zanjado: "Esto explica que el PP, a lo largo de todos estos años y en estos momentos, a pesar de hacer tanto ruido con la corrupción, no haga ni una sola propuesta, ninguna política pública para acabar de una vez por todas con la corrupción en España".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que Montoro "no era un representante público, era un comercial de las empresas gasistas" y ha subrayado que, mientras fue ministro, acometió "brutales recortes en los servicios públicos" e impulsó una "amnistía fiscal a favor de sus amigos".

IU ha recordado en la red X que su exlíder Cayo Lara ya había señalado a Montoro en el Congreso en 2013 por "proteger a los defraudadores" y ha indicado que el tiempo ha dado la razón a su partido.

Por parte de ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado en esta red social que de la boda de la hija del expresidente José María Aznar, a la que acudieron exministros del PP y empresarios involucrados en diversas tramas de corrupción judicializadas, "solo quedan los camareros por imputar".