¿Le parece bien que Pedro Sánchez grabe vídeos para sus redes sociales?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera el miércoles a "grabar un TikTok" a Fuenlabrada en lugar de estar en los actos de conmemoración de los atentados del 11 de marzo de 2004 con las víctimas.

Cargando…

Así lo ha expresado la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, tras la visita de Sánchez al municipio madrileño para grabar un vídeo en el que "pone en valor" el mural 'Niños perdidos', del artista Murfin, que ha sido designado entre las mejores obras de arte urbano del mundo.

"Le recuerdo que donde no estuvo Sánchez es con las víctimas del 11M ayer, que tuvo tiempo de grabarse un TikTok en Fuenlabrada. Solamente está, como siempre, de selfies, protegido, sitiando los municipios donde visitan porque no le traga nadie", le ha reprochado Díaz Ayuso.

El PP de Fuenlabrada denunció el miércoles que la visita se hiciera "a escondidas" para "una operación de imagen orientada a grabar un vídeo para TikTok" en base a una forma de "hacer política basada exclusivamente en la propaganda, el maquillaje y el impacto en redes sociales". "Sánchez no vino a rendir cuentas, ni a dar explicaciones, ni a comprometerse con Fuenlabrada. Vino a hacerse contenido", criticaron los 'populares'.