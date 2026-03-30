¿Debe permitir el Gobierno usar las bases americanas en la operación contra Irán?

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que el Gobierno español trasladó a EE.UU. desde el inicio de la operación militar en Irán que España no autorizaba el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) ni tampoco la utilización del espacio aéreo español para actuaciones relacionadas con la guerra.

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"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas que no se autorizaban las bases ni, por supuesto, tampoco se autorizaba la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Ministerio de Industria donde se está presentado el programa IN+DEF.

La ministra ha insistido en que la posición de España respecto a esa guerra es "muy clara" porque considera que es "profundamente ilegal y profundamente injusta".

Robles ha reconocido que "evidentemente, las bases están ahí" y se pueden llevar a cabo otras actuaciones, si bien ha recalcado "rotunda y claramente" que España "no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace ni lo hará la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta".

Este lunes se ha conocido que España tiene cerrado su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán aunque sus aviones estén destacados en otros países europeos.